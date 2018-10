Viceministro ruso: EEUU impide que países de África y Asia cooperen con Moscú

"Tiene lugar una presión nunca vista por parte de EEUU a los países de África, Asia, a los países árabes", dijo Fomín, agregando que "ellos influyen, pero el efecto es contrario, no se puede sentir miedo eternamente".

Para el viceministro, la existencia de los sistemas antiaéreos S-300 y S-400 ayuda a vencer ese miedo.

"Todos comprenden que no hay nada mejor que los S-300, ni que los S-400", aseguró.

El funcionario recordó que Patriot PAC-3+ pueden abatir blancos que se mueven con una velocidad de hasta 1.700 metros por segundo, o como máximo a 2.000 metros por segundo, mientras los sistemas rusos son capaces de fulminar a aquellos se mueven con una velocidad de 4.700 metros por segundo.

"Se trata de blancos que todavía no han sido creados, que pueden ser creados entre 2040 y 2050", señaló.

Fomín reveló además que las sanciones aprobadas en contra de Rusia también provocan un efecto psicológico, pero muchos Estados ya han superado esa fase.

"Muchos países ya han superado el temor y acuden a nosotros", advirtió, añadiendo que entre ellos se encuentran "tanto países gigantes, países de economía avanzada, como países en vías de desarrollo, países africanos".

El funcionario advirtió que todos esos Estados, que prefirió no mencionar, no solo no reducen su cooperación con Rusia, sino que la han reforzado.

Por otra parte, el viceministro considera que las sanciones hacen a Rusia "más fuerte", y los socios de Moscú al otro lado del océano lo entienden.

"No se trata de palabras vanas, se trata de resultados reales, nuestros socios del otro lado, por supuesto, lo sienten también, pienso que ellos lo lamentan, pero existe cierta inercia, sobre todo por parte de las autoridades de EEUU", subrayó.