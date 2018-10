"EEUU tiene suficientes armas como para destruir el mundo 10 veces"

EEUU está saturado de armas y no necesita más armas nucleares, dijo el excongresista republicano Ron Paul en referencia a la posible salida de Donald Trump del Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance (INF).

En su comentario al medio ruso RT, Ron Paul aseguró que el potencial abandono del tratado firmado en 1987 no hará nada para mejorar la seguridad de EEUU.

De acuerdo con el excongresista republicano por Texas, EEUU intentará justificar la acumulación de armas nucleares con la excusa de que China también se está militarizando, lo cual es una importante fuente de preocupación entre el 'establishment' militar del país.

"Eso significa que el complejo industrial militar estadounidense quiere fabricar muchas más armas para contrarrestar a los chinos: 'Los chinos están fabricando todas esas armas, ¿por qué nosotros no podemos?'", explicó Paul.

El excongresista considera que la supuesta amenaza china no es una razón legítima para ponerse a acumular más armamento. "Tenemos suficientes armas no solo para autodestruirnos, sino también para destruir el mundo 10 veces. No necesitamos preocuparnos por la falta de armas", agregó.

Qué es el Tratado INF y por qué la posible retirada de EEUU amenaza con una crisis nuclear

Este 20 de octubre, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el abandono del Tratado INF con Rusia en un acto político en Nevada. El pacto prohíbe a Washington y a Moscú la posesión, producción y ensayos de misiles nucleares con alcance de entre 500 a 5.500 kilómetros.

El acuerdo se alcanzó en 1987 entre el entonces presidente de EEUU, Ronald Reagan, y el líder soviético, Mijaíl Gorbachov, y fue clave en la distensión entre las dos potencias durante la Guerra Fría.

