Bolton: EEUU nunca planeó un ataque nuclear contra Corea del Norte

"¡Claro que no! No, no, no", aseguró Bolton en una entrevista con la emisora Ejo Moskvi al ser preguntado sobre si es verdad que el año pasado el Gobierno estadounidense estaba discutiendo la idea de un ataque nuclear contra Corea del Norte.

Agregó que "que yo sepa, esta cuestión nunca fue examinada".

© REUTERS / Kim Kyung-hoon

"Y creo que el presidente [de EEUU, Donald] Trump dijo claramente que seguirá negociando, y esta es una prioridad de la política exterior de Estados Unidos en este asunto", dijo.

Bolton dijo que EEUU lo hace todo para que Pyongyang cumpla los acuerdos logrados.

"Hacemos todo lo necesario para que Corea del Norte cumpla con sus obligaciones, por ahora el líder (norcoreano) Kim Jong-un lo hace, por lo que veo", concluyó.

El 12 de junio pasado, Trump y Kim mantuvieron en Singapur un histórico cara a cara.

En la declaración conjunta firmada durante este encuentro, Kim reafirmó su compromiso con la desnuclearización total de la península de Corea, mientras que Trump prometió garantías de seguridad a Pyongyang.

Además, ambos líderes acordaron tomar medidas para normalizar las relaciones entre las dos naciones.

Pero desde entonces no se han tomado medidas concretas: Pyongyang espera que Washington cumpla con los acuerdos alcanzados, y el Gobierno de EEUU declara que está insatisfecho con la falta de nuevos pasos de Corea del Norte en materia de desarme nuclear.