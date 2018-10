¿Habrá o no sanciones de EEUU contra Arabia Saudí?

Está claro que a Donald Trump no le importa el crimen perpetrado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul. Para el presidente de EEUU es bastante más importante utilizar la situación en beneficio de sus propios intereses: dinero, venta de armas y petróleo. Al menos así lo explica Naim Baburoglu, experto militar turco.

Baburoglu, que sirvió en las Fuerzas Armada de Turquía como general de brigada y que actualmente imparte clases en la Universidad de Aydin, en Estambul, ha recordado durante una entrevista a Sputnik que el presupuesto en Defensa de Estados Unidos fue en 2018 de unos 719.000 millones de dólares, lo que se traduce en un impresionante 40% del total de gastos en Defensa mundiales. También ha querido recordar que la mayoría de las corporaciones armamentísticas se concentra en Estados Unidos.

"Ahora, Trump solo contempla una salida a esta situación: dólares, beneficios y comercio de armas, y cuánto ganar con ello", ha subrayado Baburoglu.

El experto ha señalado que Trump utilizará la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi en la misión consular saudí en Estambul como un instrumento de presión sobre Arabia Saudí. El objetivo será que Riad acepte aumentar el volumen de armas que compra a Washington, según Baburoglu.

Sin embargo, a Trump también le viene bien la situación para marcarse un tanto frente a Irán.

"El nuevo paquete de sanciones contra Irán que se activará el 4 de noviembre es muy relevante. Estados Unidos está intentando limitar las exportaciones de petróleo iraníes. En este escenario se hace indispensable que el petróleo de otro país cubra el vacío que deje el iraní para evitar una crisis mundial petrolera e incrementar así el precio del crudo", explica.

El analista militar turco ha recordado que con ese objetivo Estados Unidos solicitó a Arabia Saudí que elevase la producción de petróleo hasta los dos millones de barriles por día, y que hasta hoy Riad no ha respondido a esa petición. "Creo que el príncipe saudí Salman no rechazará las exigencias de Washington y que ambas partes, al final, llegarán a un acuerdo", dice Baburoglu. Pero si Salman finalmente manifiesta su rechazo a esta cuestión, el asunto podría apartar al príncipe heredero del trono. "Todo el mundo sabe que en el Reino de Arabia Saudí no pocos príncipes esperan su turno", añade.

El experto turco ha subrayado que la prioridad de Donald Trump es ahora garantizar la seguridad de Israel y seguir con la operación contra Irán: "Trump ya ha formado un frente contra Irán, en el que desempeñan un papel fundamental Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos", agrega. Ahora el mandatario estadounidense utilizará el asesinato de Khashoggi para presionar dentro y fuera de Irán.

Durante la entrevista con Sputnik, Baburoglu también ha asegurado que Arabia Saudí es el tercer país del mundo con mayor gasto en defensa y que, durante los últimos cinco años, ha aumentado ese gasto un 225%. EEUU no se va a permitir perder un trozo de pastel tan jugoso "ni por Khashoggi ni por nadie", ha subrayado.

Así las cosas, para el general de brigada retirado, el caso del periodista opositor se cerrará con cabezas de turco. Con un grupo de personas especialmente seleccionadas que diga que el príncipe heredero no tuvo nada que ver.