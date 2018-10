Trump y Xi Jinping podrían verse las caras en Argentina, ¿pero servirá de algo?

La cumbre del G20 que se celebrará en Argentina a partir del 30 de noviembre podría ser la ocasión perfecta para que el presidente chino, Xi Jinping, y el estadounidense, Donald Trump, mantengan una reunión bilateral. Eso sí: lo que salga de ella es del todo incierto y, de hecho, puede no servir para absolutamente nada.

Pero por ganas no será. El embajador de China en Estados Unidos, Cui Tiankai, se ha mostrado optimista por lo que pueda deparar y dar de sí el G20. Lo demostró durante una entrevista en el programa de televisión estadounidense Fox News Sunday.

Cui Tiankai aseguró que la reunión entre los líderes chino y estadounidense en los pasillos de la cumbre podría "jugar un papel clave, uno irreemplazable" a la hora de dar un empujón a la relación entre ambos países. Dijo también que Pekín y Washington siguen cooperando y que esa relación es buena. "Espero y estoy seguro de que seguirá siendo así", remató. Y ello a pesar de la guerra comercial que se traen entre manos.

Tanto para EEUU como para el gigante asiático llega ahora el momento de la verdad en esa guerra comercial y ninguno de los dos planea ceder ante el otro, explica a Sputnik Wang Zhimin, director del Instituto de Globalización y Modernización de China. Así que se muestra convencido de que ambos líderes se verán las caras en Argentina.

"A pesar del conflicto en el que se han enzarzado Trump y Xi Jinping a raíz de esa guerra comercial y de la presión a nivel estatal, los líderes no se han lanzado ningún reproche en la intimidad. Ni siquiera Trump, más dado a la verborrea, se ha salido del guion que ha marcado el contacto que mantiene personalmente con el líder chino, basado en el respeto y en la cortesía", añade.

Sin embargo, las desavenencias en materia comercial no se resolverán durante esa reunión porque se han sistematizado. "Está claro que el diálogo entre ambos líderes no será suficiente y que los intentos de los expertos de alcanzar una solución a las disputas comerciales hasta ahora no han llevado a nada", añade Alexandr Lomanov, especialista del Instituto del Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia. Y detalla a Sputnik el motivo.

"Ninguno de los dos países ve posibilidad alguna de llegar a un acuerdo. Estados Unidos está exigiendo a China demasiadas concesiones. Y encima ya hace tiempo que [EEUU] no habla solo del déficit comercial [que sufre], sino de modificar la política económica de China y [de exigirle] que cese en sus ambiciones tecnológicas y científicas. Eso Pekín nunca lo permitirá".

Así que, si bien es muy probable que en Argentina veamos a los dos líderes reunidos, no vale la pena esperar resultados. En cualquier caso, si alguien sale ganando de ella, será Estados Unidos. En las reuniones que ambos mandatarios mantuvieron en Florida y en Pekín pareció que se alzaba la fumata blanca del acuerdo, explica Lomanov. Sin embargo, el resultado fue el inicio de una guerra comercial y, por tanto, un escenario parecido al que protagonizaron Estados Unidos y Rusia: "Trump dice que Putin es su amigo y luego lanza una ofensiva contra la economía y contra los círculos empresariales rusos".

A China no le interesa que Trump salga a la palestra, asegure que Xi Jinping es su amigo, que se lleva bien y hay amistad para largo, y que al mismo tiempo ataque con aranceles del 20% las importaciones chinas, subraya Lomanov.

Precisamente porque el conflicto entre chinos y estadounidenses va más allá de lo puramente económico, ambos países se verán obligados a impulsar el diálogo a nivel personal, opina Pável Zolotarev, general retirado y analista del Instituto de EEUU y Canadá de la Academia de Ciencias de Rusia.

"Últimamente estamos viendo cómo Washington dice que China se está entrometiendo incluso más que Rusia en los asuntos internos del país. En este escenario es lógica una reunión con Pekín en la que se hable tan abiertamente como se hizo en la que mantuvieron Trump y Putin [en Helsinki]".

