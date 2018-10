México y Rusia elaborarán un plan de cooperación estratégica

"Mis colegas del Ministerio de Economía, de la agencia Promexico, y yo, hemos acordado elaborar un plan de áreas prioritarias en las que se seleccionarán compañías específicas con propuestas precisas", dijo al margen de una misión empresarial en México organizada por el Centro de Exportaciones de Rusia.

© Sputnik / Victor Flores Senado mexicano: economías de México y Rusia se complementan

El viceministro afirmó que el proyecto nacional para apoyar las exportaciones que no son materias primas implica toda una gama de actividades, y no se trata de promover ningún proyecto industrial particular.

"A través de la red de misiones comerciales y la colaboración con el Centro de Exportaciones de Rusia procuraremos alcanzar los objetivos planteados por el proyecto nacional en los sectores concretos", subrayó el funcionario.

Además: México y Rusia fortalecerán relaciones durante el mandato de López Obrador

Desde México, Gruzdev viajará a Colombia, Ecuador y Perú.

© Sputnik / Nikolay Khizhnyak El fabricante ruso de todoterrenos ligeros UAZ apuesta a lo grande por México

"Una de nuestras misiones es promover nuestra solicitud para organizar la feria Expo 2025, otro objetivo es definir las prioridades en las relaciones comerciales y económicas", dijo.

Grúzdev observó que Rusia prioriza la industria automotriz, la construcción de buques civiles, incluidos los barcos fluviales de alta velocidad, así como energía, fertilizantes minerales, productos farmacéuticos (vacunas, fármacos oncológicos) y materiales de construcción.

"Queremos maximizar la capacidad de exportación teniendo en cuenta las necesidades de las economías de los países con los que negociamos", subrayó.