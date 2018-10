Trump comenta el posible retiro de James Mattis

En una entrevista otorgada al programa '60 Minutos' de CBS, el mandatario dijo que no sabe nada sobre los planes de James Mattis de abandonar el puesto de secretario de Defensa.

"Bueno, no lo sé. No me ha dicho eso. Tengo una muy buena relación con él. Almorcé con él hace dos días. Tengo una muy buena relación con él. Podría ser que lo sea", respondió el mandatario a la pregunta de Lesley Stahl, quien mencionó la posible partida de Mattis.

En la entrevista, Trump señaló que considera al actual jefe del Pentágono, apodado en EEUU como 'Perro Rabioso', de "un demócrata", pero al mismo tiempo señaló que es un "buen tipo". "Puede irse. Quiero decir, en algún momento, todos se van. Todos. La gente se va. Así es Washington", concluyó el mandatario.

El propio Mattis desestimó los informes de su salida del Pentágono a finales de septiembre, después de que los medios de comunicación informaran, citando fuentes anónimas, que Trump estaba considerando reemplazarlo con alguien que apoyara más abiertamente su política de defensa y su política internacional tras las elecciones de mitad de período. "Por supuesto que no pienso irme, me encanta aquí", dijo entonces el general.

La relación entre Trump y Mattis centró la atención de los medios después del lanzamiento del libro del periodista Bob Woodward sobre la Administración Trump. Woodward citó a Mattis diciendo que la política de Trump hacia la península de Corea es la de "un niño de quinto o sexto grado", y afirmó que el jefe del Pentágono desobedeció las órdenes del mandatario estadounidense de "asesinar" al presidente sirio Bashar Asad en 2017. Más tarde, James Mattis caracterizó el libro de Woodward como "producto de una rica imaginación".

