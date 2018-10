El Kremlin resta importancia a las informaciones sobre injerencia rusa en la labor de OPAQ

MOSCÚ (Sputnik) — El Kremlin no considera como pruebas las informaciones divulgadas por los medios sobre la supuesta injerencia rusa en la labor de la OPAQ, declaró el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov.

"No, no es una prueba, (…) no tenemos intención de hablar de estos temas a través de los medios de prensa", señaló al responder a una pregunta correspondiente de periodistas.

Peskov puntualizó que "existen canales establecidos y viables de la labor a través de las correspondientes entidades, en el marco del mecanismo de ayuda mutua legal y otros; por estos canales se entregan documentos, se entregan pruebas, se entrega información oficial, que estaríamos dispuestos a estudiar".

"La información es bastante general, no conocemos los documentos, no conocemos los sucesos concretos, las pruebas concretas, por ello preferimos no hacer comentarios de ningún tipo en este caso", añadió.

El portavoz descartó que las acusaciones de Holanda y EEUU puedan servir de base para cambios de personal en el Ministerio de Defensa.

"Las informaciones de este tipo no pueden ser fundamento para algo así", alegó.

El 4 de octubre, el Ministerio de Defensa de Holanda comunicó haber frustrado un ataque informático contra la OPAQ, dirigido supuestamente por cuatro agentes de inteligencia rusos, con pasaportes diplomáticos, expulsados tras el incidente el 13 de abril pasado.

La Cancillería rusa calificó las acusaciones presentadas por Holanda como "un acto de propaganda antirrusa".

El mismo día Londres acusó a Rusia de robar de datos de la web del Comité Nacional Demócrata previamente a las elecciones presidenciales de 2016 en EEUU; de la publicación de ficheros confidenciales de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) en agosto de 2017; y del ciberataque que perturbó en octubre de 2017 el funcionamiento del metro de Kiev y el aeropuerto de Odesa, en Ucrania, pero también repercutió en las operaciones del Banco Central de Rusia y de dos medios de comunicación rusos.

