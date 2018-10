Las Malvinas, un arma contra la oposición en el Reino Unido

Un medio británico resucita los temores de una posible invasión de Argentina sobre las Malvinas. No obstante, un minucioso estudio de los hechos apunta a que más que el auge de un nuevo conflicto internacional, se trata más bien de una consecuencia de la intensa lucha política que tiene lugar en el Reino Unido.

La política interna británica, aparentemente, no está viviendo sus mejores momentos. El estancamiento del Brexit, el caso Skripal y las escandalosas renuncias en el Gobierno de Theresa May han socavado las posiciones de los conservadores, allanando el terreno a los laboristas.

Ante esta situación, todo parece ser factible para los Tory, que han sacado debajo de la manga la carta que nunca falla: las Malvinas.

Según una reciente publicación del tabloide británico Express, los militares argentinos estarían preparándose para retomar el control sobre las islas. El portal alega que con ese propósito Argentina realizó en agosto la llamada Operación Maipú, "el ejercicio militar más grande en décadas" que simula una invasión a las islas "con tropas, helicópteros y carros blindados de mortero".

La teoría se fundamenta en los comentarios del general Julian Thompson, un veterano que dirigió las fuerzas británicas terrestres durante el conflicto de 1982. Según el alto cargo militar, el verdadero propósito de la supuesta maniobra argentina se conoció a través de un agregado militar de un país vecino, quien filtró la información a Londres. De esta manera, continuó, Buenos Aires pretendería crear un incidente internacional y "ganar mayor influencia para las negociaciones" sobre la propiedad de las islas.

Las alegaciones del general han sido apoyadas desde la administración británica de las islas. Mark Pollard, miembro de la Asamblea Legislativa de las Malvinas, compartió con Express su temor ante "una constante amenaza proveniente desde Argentina".

No obstante, explicó por qué ve poco probable que, al menos durante su vida, se produzca la supuesta ofensiva.

"Creo que siempre estamos bajo una amenaza proveniente de Argentina que constantemente se alza sobre nuestra cabeza. Pero estamos muy satisfechos con la seguridad que nos proporciona el Ministerio de Defensa. Tenemos una base militar en las islas Malvinas que es capaz de defender la isla. No creo que veamos otra invasión en ningún momento de mi vida", aseguró Mark Pollard.

El político británico añadió al medio que la amenaza Argentina ha disminuido "desde que Macri se convirtió en primer ministro (cita directa) después de Kirchner". Pero si la posibilidad de un verdadero conflicto ha disminuido, ¿a qué se debe esta retórica belicista?

El as bajo la manga en el juego interno

Si bien para los que estén al tanto de la política Argentina sobre las Malvinas un alegato de una posible invasión podría sonar como una teoría conspirativa, no lo es tanto así para el que siga de cerca la política interna británica. Los últimos dos años no han sido nada fáciles para el Partido Conservador, que se ha visto empantanado entre el mal recibido Brexit, el incoherente caso Skripal y las sonadas renuncias dentro del gabinete de Theresa May.

Ante esta situación, es inevitable el alzamiento del mayor movimiento opositor: los laboristas de centro izquierda dirigidos por Jeremy Corbyn.

Si ubicamos las declaraciones de Thompson y Pollard sobre la 'invasión Argentina' dentro del contexto interno británico, la insólita teoría parece cobrar sentido. Tanto uno como el otro apoyan a los Tory y han declarado abiertamente su rechazo al movimiento laborista británico.

Así, en la misma publicación de Express, el general aludió a que Argentina podría invadir las Malvinas en caso de que los laboristas lleguen al poder porque "es altamente improbable que Corbyn sancione la acción militar para mantener las islas y Argentina lo sabe", sugiere Thompson.

No es la primera vez que Express acude a Julian Thompson para acusar al dirigente de la oposición británica. El 1 de junio de 2017, a tan solo una semana de las elecciones generales en el Reino Unido, Express publicó la opinión del general quien dijo sentirse horrorizado con la sola idea de que Corbyn llegase a ocupar el cargo de primer ministro.

"Horror, horror, no puedo expresarlo con más fuerza. Me preocupa la idea de que ese tipo esté a cargo. Es muy preocupante porque puede hacer algún trato con Argentina", citó el tabloide al alto militar.

La idea de ganar respaldo utilizando la carta de las Malvinas no es nada nueva en la política interna británica. El propio Jeremy Corbyn afirma que en su tiempo Margaret Thatcher "explotó" al máximo esa situación cuando el general argentino Leopoldo Galtieri envió a sus tropas al territorio en disputa en 1982.

Qué dice Jeremy Corbyn sobre las Malvinas

La posición del dirigente laborista sobre el conflicto territorial con Argentina contrasta con la retórica de la mayoría de sus colegas políticos. Si bien él acepta el derecho de los isleños a la autodeterminación, expresada en el referéndum del 2013 que estableció la soberanía británica, también apunta a que ese derecho se les niega, por ejemplo, a los pobladores de Irlanda del Norte que quisieran reintegrarse a la república de Irlanda, lo que califica de doble estándar.

"Hay otras soluciones más allá de tener que gastar enormes cantidades de dinero y obtener a cambio otro potencial y catastrófico conflicto que podría afectarnos y dañar nuestras relaciones con toda Latinoamérica. Tengo la esperanza de que eso no suceda, pero la manera en la que se desentraña la retórica muestra que eso es posible", advertía Corbyn en 2013, cuando aún no había sido elegido como dirigente laborista.

Como alternativa a la constante tensión militar, el dirigente laborista apunta a la posibilidad de una soberanía compartida sobre las islas, bajo la garantía de la ONU. Han sido varios los antecedentes de esta forma de gobierno que se cumple incluso hoy día en Andorra, las islas Aland, la isla de Man, algunos casos en la Polinesia, entre otros.