Empresas suizas no abandonan Rusia "en lo absoluto" pese a las sanciones de EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — Las compañías suizas no abandonan Rusia pese a las sanciones de EEUU, pero se ven obligadas a actuar con cautela, declaró a Sputnik el embajador de Suiza en Rusia, Yves Rossier.

"La situación en Rusia no es la misma que en Irán, de donde se van; las empresas no abandonan Rusia en lo absoluto, las que trabajan aquí están muy contentas con este trabajo, me refiero a las empresas suizas; pero las empresas para las cuales el mercado estadounidense es importante van a tener cuidado", dijo.

El diplomático explicó que las sanciones de EEUU provocan incertidumbre y las empresas del país helvético no quieren arriesgarse a perder el mercado estadounidense, que para ellas podría ser más importante que el ruso.

El embajador subrayó que esta situación requiere especial prudencia de los bancos, que necesitan eliminar los riesgos potenciales y, además, dependen del dólar.

Afirmó también que el impacto de las sanciones sobre el comercio entre Suiza y Rusia es limitado, pero hay que tener en cuenta el factor psicológico.

"Diría que en general el impacto de las sanciones en el comercio es limitado, me refiero al impacto real para Rusia; el impacto psicológico, especialmente debido a las sanciones estadounidenses, es probablemente un poco mayor, es difícil de evaluar porque no es tangible", remarcó.