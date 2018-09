Cómo EEUU e Israel 'pisotean' el Tratado de No Proliferación Nuclear

La política de la Administración Trump y la de Israel están socavando los esfuerzos internacionales que buscan consolidar el Tratado de No Proliferación Nuclear, señala el director del Centro de Energía y Seguridad de Rusia, Antón Jlopkov.

El especialista ruso en materia nuclear considera que los países que optaron por no adherirse al Tratado de No Proliferación Nuclear no deben intentar mancillar el texto de este importante documento.

"A mi juicio la política del presidente Trump y su Administración, así como la política de Israel aplicada respecto al Plan de Acción Conjunto y Completo [sobre el programa nuclear iraní] son un gran error", aseguró el experto en una entrevista con Sputnik.

En mayo pasado el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la retirada de su país del Plan de Acción Conjunto y Completo y el 7 de agosto EEUU restableció las sanciones contra el sector automotor de Irán, así como contra las exportaciones de oro y metales preciosos.

Jlopkov recordó que antes de la Revolución islámica —que tuvo lugar en el país persa en 1979- Irán e Israel cooperaban estrechamente en el ámbito de seguridad y en las esferas nucleares y de misiles.

"Desde mi punto de vista los esfuerzos que Irán emprende en la esfera nuclear y de misiles no son el principal problema para Israel sino su postura hacia el régimen —de un fuerte carácter religioso y notablemente antiisraelí- que se estableció en el país persa tras la Revolución islámica", recalcó.

El interlocutor ruso opina que si Israel quisiera ofrecer alguna información acerca de la historia y el actual estado de cosas en la industria nuclear iraní, debería empezar por la historia en común que todavía no ha revelado.

"Especialmente [debería revelar] información de cómo Israel e Irán cooperaron durante los años 70 del siglo pasado en la esfera nuclear", destacó.

Recientemente, Teherán exhortó a la ONU a obligar a Israel a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear y someter su programa nuclear a una minuciosa supervisión por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Jlopkov considera que no existe posibilidad alguna de que Irán llegue a influir en que Tel Aviv revise su posición acerca de la participación en el Tratado de No Proliferación Nuclear. No lo conseguirá, a pesar de que está tratando de que la OIEA se involucre.

Según el experto, "la OIEA no dispone de instrumentos" que le permitan presionar a Israel para que el país ponga bajo la supervisión del ente todas sus actividades nucleares y las que está realizando en las instalaciones en Dimona.

"La posibilidad de que Israel revise su postura son mínimas o casi nulas (…) Israel nunca se adherirá al Tratado de No Proliferación Nuclear", concluyó el experto.

Recientemente, la misión permanente de Irán en la ONU envió mensajes al secretario general y al Consejo de Seguridad de la ONU en los que exhortó a condenar las amenazas que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había lanzado durante su visita al reactor situado en la ciudad de Dimona.

"Aquellos que amenazan con destruirnos se ponen a sí mismos en un peligro similar y en cualquier caso no conseguirán su objetivo", declaró Netanyahu.

Muchos expertos consideran que Israel podría ser la sexta potencia del mundo con armas nucleares. Las autoridades del país nunca han reconocido ni han descartado este hecho oficialmente.