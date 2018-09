Senador ruso se pronuncia por el levantamiento mutuo de las sanciones con EEUU

"Estamos listos para abolir las sanciones en cuanto las levante la otra parte, que comenzó el problema", dijo Kosachov, quien también es blanco de las limitaciones norteamericanas.

El legislador insistió en que las restricciones rusas son respuesta a las sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense.

© Sputnik / Natalia Seliverstova Rusia repudia el nuevo paquete de sanciones unilaterales de EEUU contra sus empresas

"Las sanciones interfieren de manera drástica en el diálogo parlamentario", subrayó Kosachov que preside el comité de asuntos internacionales del Senado ruso.

El parlamentario llegó a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU con un visado de la organización internacional.

El senador explicó que este visado restringe su actividad en el territorio estadounidense.

"Tendría problemas para reunirme con el senador [estadounidense] Rand Paul y es que la visa de la ONU no permite las reuniones bilaterales u otras actividades no relacionadas con la ONU", señaló.

Más aquí: Sanciones antirrusas: EEUU acelera en el Route 60

Paul se entrevistó en agosto pasado con varios parlamentarios rusos en Moscú.

Kosachov destacó que estos días se celebra en Nueva York el Congreso de la prensa en ruso, pero no puede tomar parte en ese acto.

© Sputnik / Sergey Guneev Los estadounidenses siguen las principales instrucciones de Putin

"Pese a que tengo la invitación no puedo participar en esa actividad (…) infringiría las condiciones del visado, y teniendo en cuenta que los estadounidenses arrestan los inmuebles diplomáticos y detienen a la gente sin fundamento, no puedo descartar que me pase lo mismo", confesó.

El legislador comentó también la información del periódico estadounidense The Daily Beast sobre la iniciativa del Rand Paul para que el Congreso de ese país levante las sanciones contra los legisladores rusos.

"Nunca persuadimos a nadie para que presente una iniciativa a este respecto", dijo Kosachov.

© Sputnik / Alexandr Vilf Así la Casa Blanca ayuda a cumplir un antiguo sueño de Rusia

En Rusia, remarcó, "siempre se ha considerado que las sanciones contra los parlamentarios son incorrectas y antidemocráticas".

Kosachov avanzó que los legisladores de los dos países debaten futuros encuentros, pero todo dependerá del levantamiento de las restricciones.

"Solo cuando este asunto esté resuelto se podrá pasar a las cuestiones prácticas", remarcó.

Estados Unidos lleva años imponiendo sanciones unilaterales a Rusia con distintos argumentos.

Te puede interesar: ¿Cómo afectan las sanciones de EEUU al trabajo de bancos rusos?