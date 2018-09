Canciller chino: Pekín y Washington pueden competir sin que haya confrontación

"China y Estados Unidos pueden competir pero no recurrir a la mentalidad de la guerra fría, también es necesario evitar caer en la trampa de un juego de 'suma cero", dijo Wang citado en un comunicado de la Cancillería.

© Sputnik / Sergey Guneev China apuesta por Rusia para superar los efectos de las sanciones de EEUU

Pekín siempre ha estado comprometido con el desarrollo de las relaciones sanas y estables con Estados Unidos "sin ningún conflicto o confrontación", así como ha apostado por la cooperación y el respeto mutuo, agregó.

El canciller resaltó que en 40 años de las relaciones diplomáticas ambos países sacaron la conclusión más importante de que la cooperación trae beneficios a todos y la confrontación solo daña.

"Recientemente ciertas fuerzas en EEUU han tratado reiteradamente de ennegrecer a China y han creado hostilidad hacia Pekín con lo que han causado graves daños a las relaciones entre EEUU y China", remarcó.

© REUTERS / Muhammad Hamed Pekín: en EEUU inspiran deliberadamente adversidad en relaciones con China

Wang señaló que si esta tendencia continúa, las relaciones entre los dos países irán por el camino equivocado lo que no corresponde a los intereses de China, Estados Unidos y toda la comunidad internacional.

Kissinger destacó a su vez que las declaraciones sobre China que se hacen desde EEUU no reflejan la opinión de la mayoría, y pese a las posturas diferentes de los dos países sobre una serie de cuestiones Pekín y Washington "no pueden mantener la confrontación, que no corresponde a los intereses de ninguna de las partes".

"La cooperación será la única opción correcta para EEUU y China, y estoy dispuesto a continuar aplicando esfuerzos para lograr este objetivo", añadió el exdiplomático.