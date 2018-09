Erdogan: Turquía espera ampliar la cooperación estratégica con EEUU

"La cooperación estratégica con EEUU debe reforzarse gracias a las inversiones y el comercio", dijo el mandatario, citado por el canal NTV.

Erdogan destacó que la lira turca se restablece después de una caída récord en agosto y conserva perspectivas de crecimiento de su curso a largo plazo.

© Sputnik / Evgeny Biyatov Los titulares de Exteriores de Turquía y EEUU debaten la situación en Idlib y Manbij

"No resulta correcto mezclar las contradicciones políticas con la economía, no queremos que los problemas con EEUU se reflejen en las esferas comerciales, y tomaremos todas las medidas para no crear dificultades para los negocios", advirtió el presidente de Turquía.

A lo largo de los últimos meses, EEUU y Turquía se han enzarzado en una guerra arancelaria exacerbada por factores políticos como la detención del pastor estadounidense Andrew Brunson en territorio turco y las sanciones que Washington impuso a los ministros de Justicia e Interior turcos como represalia.

En lo que va de este año, la lira turca se depreció más de un 40% frente al dólar, especialmente después de que EEUU duplicara los aranceles al aluminio y el acero importados de Turquía.

Te puede interesar: Turquía acusa a EEUU de parcialidad en Oriente Medio

Ankara respondió con una subida arancelaria en 22 renglones de importaciones estadounidenses, por valor de 533 millones de dólares, y amenazó con un boicot a los dispositivos electrónicos de EEUU.