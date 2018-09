Las sanciones a Venezuela "colocan a España y la UE fuera del derecho internacional"

"Las sanciones son medidas coercitivas unilaterales y arbitrarias, prohibidas por derecho internacional. Esto coloca a España y a la Unión Europea al margen del derecho internacional", señaló la representante del PPT, partido que se integra dentro del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, con el que Nicolás Maduro concurrió a las últimas elecciones presidenciales en Venezuela.

Ileana Medina se encuentra en Madrid como parte de una gira internacional para denunciar el "acoso" al que es sometida Venezuela por parte de "el Grupo de Lima, Estados Unidos y la Unión Europea".

A su modo de ver, estos actores adoptaron una "postura geopolítica de dominación" que pretende "someter" a Venezuela mediante unas sanciones que se imponen bajo el relato de que el país es una dictadura que, además, sufre una crisis humanitaria.

"La realidad es que Venezuela no es dictadura y que ni mucho menos hay una crisis humanitaria", subraya Medina.

En el marco de la señalada campaña para denunciar una situación de acoso internacional, Medina estuvo recientemente en Ginebra, donde asistió a la 39 Asamblea del Consejo de Derechos Humanos para responder al informe del anterior alto comisionado del ramo, Zeid Ra'ad al-Hussein, un documento "plagado de graves ilícitos metodológicos" para ofrecer una "imagen falseada" de la situación en Venezuela.

Según Medina, este tipo de informes, junto a la acción de "medios de comunicación y periodistas cartelizados" sirven para "engañar al público y secuestrar la verdad objetiva", constituyendo uno de los pilares del "acoso" contra Venezuela.

Las posibles acciones en la CPI

Además de denunciar estas actitudes, Medina insistió en que la política de sanciones desarrollada por la Unión Europea es ilegal, ya que se salta sus propios protocolos, según los cuales el único órgano con potestad para tomar este tipo de medidas es el Consejo de Seguridad de la ONU, que por el momento no adoptó medidas punitivas contra Venezuela.

La secretaria nacional del PPT va incluso más allá y recuerda que Alfred de Zaya (experto independiente de Naciones Unidas sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo) afirma que Venezuela está en condiciones de llevar a la Corte Penal Internacional a Estados Unidos y a la Unión Europea el "daño" que las sanciones están causando a la población del país, una opción que Caracas no descarta.

"No lo dice un venezolano, lo dice un relator independiente de Naciones Unidas, y eso es muy fuerte. De continuar ocurriendo las sanciones unilaterales, coercitivas y prohibidas por el derecho internacional, evidentemente Venezuela utilizará el derecho y la razón para defender a su país y a la población", señala.

Una ventana al diálogo

Pese a lo complicado de la situación, Medina insiste en que Venezuela está abierta al diálogo internacional y, en ese sentido, celebra que el nuevo Gobierno de España, presidido por el socialista Pedro Sánchez, haya manifestado su intención de reducir los niveles de beligerancia establecidos por el equipo de su predecesor, Mariano Rajoy, que fue uno de los principales impulsores de la política de sanciones en la UE.

"Recibimos con satisfacción que algunas autoridades del Gobierno de Pedro Sánchez hayan afirmado que siguen por la línea del diálogo y de conversar con Venezuela", afirma la secretaria del PPT, para quien "Europa y España deberían colocarse al frente de una política de relaciones internacionales de amistad y de cooperación".

A su modo de ver, el hecho de que Pedro Sánchez pertenezca a un partido de izquierdas otorga más posibilidades de que adopte "la senda de la verdad, la justicia y la equidad".

"El PSOE va a confrontarse con la realidad y va a ver que Venezuela no es una dictadura. No decimos que en Venezuela no haya problemas, pero estos están más vinculados al impacto y al daño que hacen el bloqueo, las sanciones y las medidas coercitivas que a una situación inherente al Gobierno venezolano", apunta.

Entre esos problemas, señala Medina, se encuentran "los ataques a nuestra moneda" o "la prohibición de que Venezuela pueda hacer operaciones normales en el marco del sistema financiero internacional".

Como ejemplo de las consecuencias de estas medidas, Medina señala que recientemente "la empresa Endoclear congeló una compra que estaba haciendo el Gobierno venezolano para obtener medicinas, lo que impacta en la salud de la población".

En ese escenario, Caracas toma "medidas para activar la economía", lo que en el plano internacional implica la apertura hacia inversores internacionales, procedentes sobre todo de países como China, Turquía o Irán, que ofrecen "un espacio distinto al fracaso modelo nortamericano que pretende poner de rodillas a Venezuela".

Pese a que la situación política fue algo turbulenta en los últimos tiempos para Venezuela, Medina se encuentra convencida de que actualmente el país está instalado en un "clima de paz" y celebra que la Asamblea Nacional Constituyente sea un "instrumento de diálogo" que puede ayudar a que se generen avances e incluso "a la formación de una oposición que sea normal y democrática, no como los fascistas que estuvieron al frente de la Asamblea Nacional".