Kremlin: declaración de Putin sobre Petrov y Boshírov no fue preparada de antemano

El 12 de septiembre Putin, respondiendo a la pregunta del periodista Sergey Brilev, quien fue el moderador de la sesión plenaria en el Foro Económico Oriental, afirmó que las autoridades rusas saben quiénes son Petrov y Boshírov y les llamó a aparecer ante los medios.

"No, no fue preparado de antemano", dijo Peskov a la cadena Rossiya 1. Añadió que Brilev "no sería un periodista si no habría aprovechado de la posibilidad" de preguntar el líder ruso al respecto.

Peskov destacó también que "ni Petrov ni Boshírov no tienen nada que ver con Putin, y, sin duda, tampoco con el Kremlin".

A principios de marzo, Serguéi Skripal, exoficial de la inteligencia militar rusa, reclutado en los años 90 por el servicio secreto británico MI6 y naturalizado en el Reino Unido, y su hija Yulia de 33 años, fueron encontrados inconscientes en la ciudad de Salisbury supuestamente envenenados con una sustancia neuroparalizante.

Nada más abierta la investigación, Londres responsabilizó a Moscú de estar detrás del suceso y afirmó que la toxina fue supuestamente desarrollada por Rusia.

© Sputnik / Alexey Filippov El Kremlin considera inaceptable asociar a Rusia con el caso Skripal

El pasado 5 de septiembre, la fiscalía británica imputó a Petrov y Boshírov por el incidente de Salisbury.

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, afirmó que los dos sospechosos eran oficiales del servicio de inteligencia militar ruso y que probablemente usaron identidades falsas.

Este jueves en una entrevista a RT y a Sputnik, Petrov y Boshírov dijeron que habían realizado un viaje turístico a Salisbury, que no sabían nada sobre los Skripal y que, al parecer, todo fue una "fatal" coincidencia.

El portavoz de la oficina de May catalogó la entrevista de Petrov y Boshírov de "mentira" y aseguró que resultaba ofensiva para las víctimas del ataque y sus parientes.