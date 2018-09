Moscú: es falso que Rusia se niegue a colaborar sobre el caso Skripal

"A las numerosas solicitudes que enviamos, no hemos recibido incluso respuestas formales, por lo que cuando la primera ministra británica, Theresa May, dice que se propuso a Rusia que respondiera a ciertas preguntas, diera explicaciones, etc., y que Rusia se comportó de manera poco constructiva y mintió, no es solo falso sino una clara desinformación", dijo Zajárova.

Además, Zajárova declaró que la publicación de datos de presuntos implicados en el caso Skripal es un ejemplo de desinformación.

Comunicó que Londres y Washington son los principales beneficiarios de la provocación de Salisbury y Amesbury.