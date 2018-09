Erdogan: EEUU no logrará liberar al pastor Brunson a través de amenazas

"Turquía es un Estado de derecho y EEUU no puede exigir decisiones sobre Brunson que no sean legales, el juicio en Esmirna continúa y no se puede ignorarlo exigiendo 'entréguenselo' (al pastor), no se logrará nada con tales amenazas", dijo citado por la cadena Haberturk.

El 'cowboy' Trump contra el 'sultán' Erdogan

A principios de agosto, EEUU impuso sanciones contra los ministros turcos Abdulhamit Gul, de Justicia, y Suleyman Soylu, del Interior, acusándolos de "graves violaciones de los derechos humanos" por su implicación en la detención del pastor estadounidense Andrew Brunson en Turquía en 2016 en relación condel 15 de julio de aquel mismo año.

Además, el presidente de EEUU, Donald Trump, dio luz verde a la duplicación de las tarifas al acero y aluminio turcos, hasta el 20 y el 50% respectivamente.

Las medidas provocaron una caída drástica de la lira turca.

En respuesta a las sanciones de EEUU, Turquía aumentó drásticamente los aranceles a 22 tipos de productos importados desde el país norteamericano, entre ellos tabaco, alcohol, automóviles, cosméticos, arroz y frutas.