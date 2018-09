Lavrov cree que Trump y Pompeo entienden la importancia de tener buenas relaciones con Rusia

"Son personas que, en mi opinión, comprenden la necesidad de tener buenas relaciones con nosotros y, como ellos aseguran, esto responde a los intereses de EEUU, entre otras cosas", aseveró el titular durante una presentación ante estudiantes de primer año de la Universidad Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO).

Según Lavrov, "los contactos personales son de gran importancia, estuve en el encuentro entre el presidente [de Rusia, Vladímir Putin], con el presidente Trump, conversé con los secretarios de Estado [Rex] Tillerson y Pompeo".

El canciller indicó que las compañías estadounidenses están interesadas en acceder al mercado ruso y los futuros intereses económicos de EEUU no pueden ignorar las potencialidades del mercado ruso y la cooperación con Rusia.

Sin embargo, según Lavrov, esta voluntad enfrenta una oposición interna dirigida a generar distanciamiento entre ambos países.

​"Vemos cómo la voluntad de Trump de tener relaciones normales con nosotros es bloqueada por el lobby rusófobo de Washington, por lo cual se han iniciado todas las investigaciones internas del fiscal [especial Robert] Mueller, que pronto llevará trabajando dos años sin presentar una sola prueba que implique a Rusia en los problemas internos de EEUU", indicó.

Para Lavrov, esta actitud se torna una obsesión.

"Los representantes estadounidenses que ahora están simplemente obsesionados con la rusofobia creen que no existe en el mundo un problema en el que Rusia no juegue un papel negativo en la actualidad", alegó.

El titular observó que "esta obsesión no es al cien por ciento", pero "una conversación positiva sobre la normalización de las relaciones con Rusia se ha convertido en algo mal visto en Washington".

Lavrov recordó que anteriormente Rusia recibió la visita de un grupo de senadores, los cuales "fueron condenados al ostracismo" tras su retorno a EEUU.

"Repito, esto se ha convertido en una especie de epidemia, y aquellos que se atreven a hablar sobre la necesidad de sentarse normalmente a conversar, a poner sobre la mesa las preocupaciones y pedir a su socio explicaciones, están en minoría", añadió.

Rusia, en tanto, aboga por un diálogo de respeto mutuo, en igualdad de derechos y cuando EEUU esté listo para conversar Moscú no se hará de rogar, indicó el canciller.

"Estamos a favor de un diálogo de respeto mutuo y en igualdad de derechos, no hay otra forma de conversar con nosotros; aquellos que no conozcan la historia, deberían leerla; en cuanto EEUU esté dispuesto a conversar, nosotros no nos negaremos", aseveró.

El jefe de la diplomacia rusa aseguró que Rusia está dispuesta a avanzar hacia EEUU "todo lo rápido y profundamente" que Washington esté dispuesto a hacerlo.

"Estamos listos, como lo ha reiterado el presidente de Rusia y otros representantes de nuestro país, a avanzar en el encuentro de EEUU todo lo rápido y tan a fondo como Washington esté listo a hacerlo", afirmó.

No obstante, Lavrov advirtió que "en el futuro próximo las relaciones ruso-estadounidenses no tienen mucho brillo, pero estoy seguro de que a fin de cuentas nuestras relaciones recuperarán el nivel de verdaderos socios, de socios estratégicos", al recordar que durante la Segunda Guerra Mundial Moscú y Washington fueron aliados.

Lavrov concluyó afirmando que cuando dos países "se llevan bien", todo el mundo gana, ya que hay menos conflictos.

