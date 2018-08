El 'teléfono rojo' entre la Casa Blanca y el Kremlin cumple 55 años

La línea directa, bautizada por los periodistas de aquella época como el 'teléfono rojo', fue en realidad un teletipo por el que se enviaban todos los mensajes cifrados y por escrito para evitar malentendidos.

La iniciativa partió de Estados Unidos después de que sus agencias tardaran 12 horas en traducir y encriptar un mensaje del líder soviético Nikita Jruschov para solucionar la crisis de los misiles.

El acuerdo para establecer esa vía directa para agilizar la comunicación fue sellado el 20 de junio de 1963.

El cable del teletipo recorría Washington, Londres, Copenhague, Estocolmo, Helsinki y Moscú.

El primer texto de prueba fue enviado desde Washington y decía 'The quick brown fox jumped over the lazy dog's back 1234567890' (Un zorro rápido y pardo saltó sobre el lomo de un perro holgazán 1234567890), un pangrama clásico que usa todas las letras y los números del alfabeto latino y es utilizado por los que practican mecanografía.

Oficialmente la línea directa fue empleada por los estadounidenses en noviembre de 1963 tras el asesinato del presidente John Kennedy.

También: Las secretas escuchas telefónicas submarinas que aproximaron el final de la Guerra Fría

La URSS usó esta vía el 5 de junio de 1967 cuando empezó la Guerra de Seis Días entre Israel y los países árabes.

© AFP 2018 / Pierre Guillaud "El último secreto de la guerra de los Seis Días": Israel planeó usar la bomba atómica

El mandatario estadounidense Richard Nixon volvió a utilizarla en diciembre de 1971 al estallar la guerra entre Pakistán y la India.

La vía de comunicación directa también fue usada en 1979 cuando las tropas soviéticas entraron en Afganistán.

El 'teléfono rojo' se utilizó en 2003 para condenar la invasión estadounidense a Irak.

En 1985 el teletipo se cambió por un fax y desde 1991 se empezó a utilizar un teléfono físico.

Actualmente, los Gobiernos de los dos países emplean avanzados equipos de fabricación rusa para su comunicación directa.

Te puede interesar: EEUU resucita los demonios de la Guerra Fría

Los sistemas fueron desarrollados por la compañía Avtomátika, líder del sector de la seguridad informática y del cifrado de las comunicaciones.

El 'teléfono rojo' se convirtió en un símbolo de la guerra fría y fue resultado del primer acuerdo entre las dos superpotencias para evitar una guerra nuclear.