El ayatolá Jameneí no espera mucho de las consultas con Europa sobre el PAIC

MOSCÚ (Sputnik) — Teherán no debe esperar mucho de las negociaciones con los países europeos sobre el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), declaró el líder supremo de Irán, ayatolá Alí Jameneí.

"No hay críticas sobre los lazos y las negociaciones con los países europeos, aunque no debéis esperar mucho de las negociaciones con ellos, en particular sobre cuestiones como el Plan de Acción Integral Conjunto y la economía", dijo Jameneí en una reunión con el presidente iraní, Hasán Rohaní, y los miembros del Gobierno.

Destacó que el pacto nuclear no es un objetivo propio de Irán sino un medio encaminado a velar por sus intereses nacionales.

Jameneí no excluyó abandonar el PAIC, en caso de que sea imposible preservar los mencionados intereses.

A inicios de mayo, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció la retirada de su país del PAIC, firmado en 2015 por Irán, Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia, Alemania y la Unión Europea (UE).

El pacto establece limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

El 7 de agosto Washington restableció las sanciones contra el sector automotor de Irán, su comercio en oro y metales preciosos, así como las relacionadas con el rial iraní.

Los demás signatarios del PAIC reafirmaron su adhesión al acuerdo y coordinan los esfuerzos para salvaguardarlo.

