Guerra entre EEUU e Irán, ¿la bomba de humo que Trump necesita?

No es ningún secreto que el mandatario estadounidense, Donald Trump, está metido en diversos aprietos, tanto políticos como legales, según The National Interest.

¿Podrían estas dificultades llevarlo a comenzar una guerra intencionalmente como último recurso de distracción?, se pregunta el analista de The National Interest Paul R. Pillar.

Su respuesta es que sí, y que el adversario ideal de esta guerra de distracción sería Irán. La Administración Trump ha estado aumentando la tensión y la hostilidad hacia el país persa, creando las bases políticas y psicológicas para una guerra, destaca el columnista.

No obstante, a su juicio, Trump probablemente aún no cree que sus problemas hayan llegado al punto de 'requerir' una guerra y actualmente no parece que sea algo que esté buscando, opina.

En este contexto, "la interminable hostilidad hacia Irán ya sirve a la mayoría de los propósitos" de un enemigo externo, impide cualquier acercamiento con EEUU y satisface los planes de Israel, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos —apoyados por Washington— hacia Teherán.

Además: El canciller iraní: "EEUU tiene que curarse de su adicción al acoso"

© REUTERS / Lucas Jackson Rohaní: Trump busca librar una guerra psicológica con Irán

En el Gobierno, mientras tanto, hay miembros que darían la bienvenida a una guerra con Irán, sobre todo el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, que todavía cree que la guerra de Irak fue una buena idea. Sin embargo, estos partidarios del conflicto serán contrarrestados por otros responsables, incluyendo probablemente al secretario de Defensa, James Mattis, quien parece ser consciente de los inmensos inconvenientes de tal conflicto.

No obstante, cree Pillar, si las investigaciones criminales que rodean a Trump se tensan hasta el punto de que "su base política comienza a mostrar signos de agrietamiento, se podrá decidir que ha llegado el momento de probar esa táctica de distracción definitiva".

Hay dos razones por las cuales es más probable que Trump siga ese esquema en comparación con otros presidentes que se vieron en situaciones similares. Una de ellas es que Trump ya ha mostrado una fuerte inclinación hacia la agresividad, principalmente a través de sus tuits y declaraciones.

También: Estados Unidos siempre se ríe de tratados, acuerdos y promesas

La otra es que Trump siempre se enfoca en lo que afecta inmediatamente a su posición personal y muestra poco deseo de pensar estratégicamente a largo plazo sobre qué le conviene a la nación. Por lo tanto, existe la posibilidad de que comience una guerra contra Irán sin preocuparse demasiado por qué consecuencias tenga, concluye el autor de la nota.