El Pentágono: EEUU responsabilizará a Irán por "daño" en Oriente Medio

"Irán ha sido advertido de que el continuo daño que ha causado en toda la zona, los asesinatos que han causado, el apoyo en Siria y lo que están haciendo con [el presidente sirio Bashar] Asad, las amenazas sobre el estrecho de Ormuz, los hutíes que disparan misiles a Arabia Saudí o los vehículos aéreos no tripulados suministrados por Irán que so lanzados contra aeropuertos internacionales; esto no lo toleramos y vamos a responsabilizados por ello", afirmó.

Además, Mattis declaró que el envío de fuerzas militares privadas a Afganistán probablemente no es una idea inteligente.

"Cuando los estadounidenses ponen la credibilidad de su nación en juego, privatizar no es probablememente una idea sabia", dijo el funcionario al ser consultado en conferencia de prensa sobre la presencia estadounidense en ese país asiático.

En cuanto a la presencia de fuerzas de EEUU en Afganistán, Mattis señaló que "hay 39 naciones apoyando a un Gobierno reconocido por la ONU [Organización de las Naciones Unidas]", y por lo tanto "no es solo presencia estadounidense".

Asimismo, el jefe del Pentágono comunicó que EEUU sostiene una activa comunicación con Rusia para impedir el uso de armamento químico en Siria.

"Les aseguro que el Departamento de Estado ha estado en activa comunicación —activa comunicación reciente— con Rusia para convocarlos a [ayudar a] prevenir esto", dijo el funcionario a periodistas.

Siria vive un conflicto armado desde el 2011 en el que las tropas gubernamentales se enfrentan a las facciones radicales de la oposición y a grupos terroristas, entre ellos ISIS (autodenominado Estado Islámico) y el Frente al Nusra, ambos prohibido en la mayoría de países, incluido Rusia.

En diciembre de 2017, Rusia anunció la derrota definitiva de ISIS en el país árabe.

Actualmente está en primer plano la búsqueda de una solución política para la crisis siria y el retorno de los refugiados.

En el pasado se han denunciado ataques químicos contra la población civil, que Occidente ha atribuido al Gobierno de Asad.

Según Moscú, las denuncias se basan en pruebas fraguadas y sirven de pretexto para que EEUU, Reino Unido y Francia ataquen infraestructuras de Siria. © Sputnik / Luces, cámara... acción: los Cascos Blancos se preparan para un 'ataque químico' en Siria

Situación en Yemen

Mattis también declaró que el Gobierno de EEUU revisa de manera constante el respaldo que provee a la coalición internacional liderada por Arabia Saudí en Yemen.

"Estamos constantemente revisando qué apoyo le damos", dijo el funcionario en medio de reportes de que el Pentágono podría retirar su apoyo a las operaciones contra los rebeles hutíes en ese país de Oriente Medio.

Yemen vive desde 2014 un conflicto armado entre los partidarios del presidente Abdo Rabu Mansur Hadi y los rebeldes hutíes del movimiento Ansar Alá.

En marzo de 2015, intervino en el conflicto del lado del Gobierno legítimo una coalición encabezada por Arabia Saudí e integrada mayormente por países del golfo Pérsico.

Unos 6.600 civiles murieron y casi 10.500 resultaron heridos en Yemen del 26 de marzo de 2015 al 9 de agosto de 2018, según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Las maniobras conjuntas con Corea del Sur



El secretario de Defensa estadounidense añadió que EEUU no tiene previsto congelar más ensayos militares con Corea del Sur como parte de los esfuerzos de distensión y acercamiento con Corea del Norte.

"No tenemos planes en este momento de suspender ningún ejercicio militar; trabajaremos muy estrechamente, como he dicho, con el secretario de Estado [canciller, Mike Pompeo], y lo que él necesite que se haga sin dudar lo vamos a hacer para apoyar sus esfuerzos; pero en este momento no hay ninguna discusión sobre más suspensiones", afirmó en rueda de prensa

La compra de S-400 por Turquía

© Sputnik / Ramil Sitdikov Las claves de la frustración de EEUU por la alta demanda de los S-400 rusos

La intención de Turquía de comprar el sistema de defensa antimisiles ruso S-400 preocupa a EEUU, y Washington no recomienda esa opción, dijo el secretario de Defensa estadounidense.

"Turquía tenía una opción, una decisión soberana que tomar, pero claramente, al traer un sistema antimisiles ruso a un país de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte]… No podemos integrar eso a la OTAN (…) Sí, nos preocupa y no recomendamos eso", afirmó en rueda de prensa.

Refugiados de Venezuela

Estados Unidos estudia con Colombia y Ecuador la posibilidad de enviar el buque hospital de la marina estadounidense USNS Comfort en apoyo a refugiados de Venezuela, comunicó James Mattis.

"Estamos cooperando con Colombia, Ecuador y otros países para enviar el buque hospital Comfort como ayuda a nuestros amigos, que son millones de venezolanos pobres que huyen del país", dijo Mattis.

Según informó el Departamento de Defensa de EEUU, el buque zarpará en breve.

Venezuela atraviesa una crisis política y económica marcada por la escasez de productos esenciales y la elevada inflación, lo que ha derivado en la emigración de miles de ciudadanos.

El Gobierno de Nicolás Maduro responsabiliza a la oposición por la tensión política y asegura que es víctima de una "guerra económica" orquestada por sectores adversos tanto locales como externos.

El mandatario venezolano sostiene que los sectores productivos del país se han aliado para incrementar el costo de la vida y generar malestar en la población, como parte de un manual de ataque no convencional de Washington para desestabilizar al Gobierno.

Frente a esto, su Gobierno comenzó el 20 de agosto a implementar el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, con el cual espera controlar los precios, mejorar los salarios y bajar la hiperinflación, entre otros aspectos.