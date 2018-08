¿Es un escritor ruso un peligro capaz de 'incendiar' los Balcanes?

Prilepin estaba viajando desde Belgrado a la capital de la República Srpska, Banja Luka, donde tenía que dar una conferencia en la Biblioteca Nacional y Universitaria. No obstante, se le negó la entrada en el territorio de Bosnia Herzegovina, federación de la que la República Srpska forma parte.

Para negar su entrada las autoridades locales alegaron el decreto del Ministerio de Seguridad de Bosnia Herzegovina del 26 de marzo de 2018, según el cual Prilepin tenía prohibida la entrada en el país por "representar una amenaza para la seguridad y las relaciones internacionales de Bosnia Herzegovina".

"Todo fue lo más correcto posible. Los guardias fronterizos simplemente dijeron que no me dejarían entrar. Esto, por supuesto, es increíble para mí. Aunque últimamente no he viajado mucho al extranjero, durante este año y el pasado visité Alemania, Italia, Suiza y Francia. Y en ninguna parte tuve problemas. Es decir, para mí es un precedente, por primera vez un país europeo me niega la entrada", confesó el escritor en declaraciones exclusivas a Sputnik Serbia.

Prilepin hizo hincapié en que en el evento en Banja Luka se iba a limitar a "hablar solo de literatura" y que no tenía intención de iniciar un "diálogo político". En Serbia el escritor es muy conocido por sus obras literarias, muchas de las cuales fueron traducidas al serbio.

"Creo que la explicación es simple y trivial. Hasta hace poco fui militar y participé en el conflicto en el territorio de Ucrania, en Donbás. Quizás esté relacionado con esto. O tal vez alguien haya escrito una denuncia y ya. En cualquier caso, en otros países europeos no me ha pasado nada parecido", aseguró Prilepin.

El escritor y exmilitar relató que ya había visitado Serbia y algunos países vecinos de los Balcanes; por ejemplo, con anterioridad visitó al director de cine Emir Kusturica y se reunió personalmente con el presidente de la República Srpska, Milorad Dodik. "Supongo que he estado en la región unas 20 o 30 veces", comentó.

Prilepin no descarta que la situación estuviera relacionada con la lucha contra la influencia rusa en los Balcanes. "Me han dicho honestamente que no soy la única persona en la lista de personas non gratas, hay otros rusos, algunos de ellos empresarios", explicó.

El escritor ruso agregó que le gustaría ver la reacción de los órganos oficiales y de los medios de comunicación. La Embajada rusa en Sarajevo expresó su preocupación y profundo pesar por lo ocurrido. "Hemos pedido aclaraciones al Ministerio de Asuntos Exteriores de Bosnia Herzegovina", dijo la misión diplomática de la Federación de Rusia.

Dodik, por su parte, tildó la decisión del Ministerio de Seguridad de "vergonzosa e inaceptable y dirigida contra los amigos de la República Srpska" y exigió que fuera revocada.

"¿Cómo puede ser un escritor ruso una amenaza para la seguridad de Bosnia Herzegovina, mientras que miles de inmigrantes o terroristas que regresan de las zonas de guerra en Siria no lo son?", afirmó sorprendido el político al conocer la prohibición de entrada de Prilepin. El mandatario serbobosnio también anunció su intención de condecorar al escritor con una orden presidencial.