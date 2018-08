Moscú lamenta que Microsoft se involucre en la "caza de brujas" desatada por Washington

El 20 de agosto el presidente de Microsoft, Brad Smith, comunicó haber neutralizado la semana pasada, en cumplimiento de una orden judicial, seis dominios de internet creados por Strontium (alias Fancy Bear o APT28), un grupo de hackers "ampliamente asociados con el Gobierno ruso".

En un comunicado el Ministerio ruso de Exteriores comentó que Microsoft hizo estas afirmaciones "sin presentar prueba alguna con el fin de causar un efecto 'guau' en el ámbito político y público".

"Es lamentable que una gran compañía internacional, que lleva tiempo trabajando de manera activa y con éxito en el mercado ruso, necesite tomar parte en la caza de brujas que conquistó a Washington", dice la nota.

El texto señala que Rusia "sacará las conclusiones" de esta decisión de la empresa estadounidense.

Más aquí: Rusia cuestiona al presidente de Microsoft por vincularle a grupo de hackers

A la vez la Cancillería rusa reiteró el llamamiento a "organizar una reunión del grupo de trabajo bilateral de ciberseguridad para examinar esos problemas con la participación de los especialistas de Rusia y EEUU".

"Al parecer, los colegas estadounidenses no quieren presentar sus pruebas de 'injerencia electrónica rusa' para no avergonzarse, porque éstas simplemente no existen", agrega el escrito.

El 20 de agosto Microsoft explicó que los hackers simularon presuntamente los dominios del Instituto Republicano Internacional, el Hudson Institute, "que alberga debates importantes sobre temas como la ciberseguridad", y dominios que "aparentemente hacen referencia al Senado de EEUU, aunque no a oficinas específicas".

Los ciberataques, según la compañía, buscaban "perturbar las elecciones" de mitad de mandato programadas en EEUU para noviembre y "sembrar la discordia" en la sociedad del país norteamericano.

El presidente de la empresa estadounidense apuntó que la estrategia usada para lanzar estos ataques es la misma que fue empleada supuestamente en la campaña electoral de 2016 de EEUU y en los comicios presidenciales de Francia de 2017.

Desde 2016, en Estados Unidos se investiga la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales norteamericanas de aquel año.

En particular, las pesquisas buscan comprobar la teoría de que el entonces candidato republicano Donald Trump tuviera contactos secretos con el Kremlin durante la campaña electoral, y que Moscú intentara de alguna manera influir en los resultados de los comicios mediante ciberataques ataques.

Las autoridades de Rusia han negado cualquier interferencia en los comicios extranjeros.

El Kremlin ha dicho en repetidas ocasiones que las acusaciones son "absurdas" y representan un intento de desviar la atención de los asuntos domésticos de EEUU.