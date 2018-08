Trump se reuniría con el presidente de Irán

En la entrevista Trump dijo que si Rohani quiere reunirse con él entonces "está bien", pero si no, "no me importa nada".

© AP Photo / Ebrahim Noroozi El ministro de Exteriores de Irán resta sentido al encuentro entre Rohani y Trump

El presidente estadounidense dijo que EEUU no hizo a Irán ninguna propuesta para celebrar las negociaciones.

A inicios de mayo, Trump anunció la retirada de su país del pacto nuclear firmado en 2015 por Irán, Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia, Alemania y la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.

El pacto, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), establece limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

Washington también ordenó restablecer "al máximo" las restricciones contra Teherán, y no descartó introducir sanciones secundarias dirigidas contra las empresas que tienen negocios con Irán.

Te puede interesar: "Trump busca librar una guerra psicológica con Irán"

No obstante, los demás signatarios reafirmaron su adhesión al acuerdo y coordinan los esfuerzos para salvaguardarlo.