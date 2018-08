"Rusia ha mostrado al mundo toda una serie de armas que la actual tecnología de Estados Unidos simplemente no es capaz de neutralizar. Los rusos han demostrado que sus armas nucleares son capaces de superar cualquiera de los sistemas de defensa estadounidenses. Eso significa que ningún punto del territorio de EEUU es invulnerable", explica a Sputnik Nguyen Minh Tam, coronel vietnamita y experto en temas de política militar internacional.

Asegura que la historia ha demostrado que cuando un país se ve en la necesidad de tapar los agujeros de su Defensa debido a una amenaza exterior, también se ve obligado a sacrificar la velocidad a la que crece su economía para atender las carencias defensivas.

"Comprar armas sale caro, pero más caro sale su mantenimiento. La guerra, incluida la fría, no es precisamente barata, e implica debilitar la economía, entendida como la capacidad de desarrollo de un país y el aumento en el nivel de vida de su población", explica a Sputnik.

Sin embargo, para Donald Trump la promesa de aumentar el gasto en Defensa tiene otras razones de ser. Porque ese 3%, como advierte a Nguyen, no es demasiado significativo en una economía tan potente como la estadounidense. Y es que en total el país dedica solo un 2% del presupuesto total a la Defensa y eso ya implica un gasto de 716.000 millones de dólares. No llega ni al 5% de ese presupuesto "y no influye demasiado en otras políticas estatales de Estados Unidos".

Al coronel le sorprende que, teniendo en cuenta las dimensiones del arsenal de Estados Unidos, "esté perdiendo en el tablero de Siria y en el de Afganistán", lo que para el experto no es sino "la prueba de que el presupuesto en Defensa de Estados Unidos no es demasiado efectivo".

Rusia está al tanto

Nguyen asegura que Rusia está al corriente de los planes de Donald Trump de aumentar el gasto en Defensa. "El presidente ruso y su equipo ya están al corriente de lo que se cuece en la 'cocina política' de Washington.

"Está claro que sea quien sea el inquilino de la Casa Blanca, Putin y su séquito son conscientes de las bancarrotas a las que se enfrenta EEUU", advierte. Destaca, por ejemplo, la bancarrota de facto en la que está sumida su economía. La propia producción industrial estadounidense quedó rezagada durante varias décadas debido a la fuga de capitales al exterior, consecuencia de la imposibilidad de que el país produzca en su propio territorio de manera que sea rentable. Pero no es la única bancarrota a la que se enfrenta el país.

"También se enfrenta a la de las relaciones económicas con el exterior. Está adoptando medidas proteccionistas y grabando con aranceles las importaciones con el objetivo de estimular su producción nacional. Pero lo que va a provocar realmente es que los ingresos de los propios trabajadores estadounidenses caigan", advierte.

Así que aumentar el gasto en Defensa no le va a servir de nada, concluye.