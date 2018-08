"Turquía reforzará los lazos con Rusia pero no abandonará la OTAN"

ANKARA (Sputnik) — Turquía debido a las tensiones con EEUU buscará reforzar las relaciones con Rusia pero no abandonará la OTAN, declaró a Sputnik el director del Centro de Estudios Estratégicos Kafkassam, Hasan Oktay.

"Turquía ya ha alcanzado la madurez lo que le permite tomar la iniciativa y definir su lugar en la crisis entre Estados Unidos y Rusia. La guerra fría terminó. Así que la crisis que viven las relaciones turco-estadounidenses en los últimos días no le hará bajar la cabeza. Turquía llevará las buenas relaciones con Rusia a un nivel más alto, lo que no implica un cambio de bloque, no quiere decir que Turquía salga de la OTAN y entre en la OCS", dijo.

Opinó que después del fin de la guerra fría Turquía se encontró "atascada" entre EEUU y Rusia, que quieren mantener a Ankara en su órbita.

"La crisis siria lo confirmó una vez más, anteriormente Turquía se orientaba más hacia EEUU pero a medida del desarrollo de la situación en Siria, revisó su posición y realiza allí su propia política, a la vez mejoró sus relaciones con Rusia y sigue desarrollándolas", remarcó.

Según el politólogo, la OTAN por primera vez enfrentó una crisis semejante en las relaciones entre EEUU y otro miembro de la alianza.

"Alemania e Italia ya declararon que la UE podría apoyar a Turquía, y ahora, al parecer, EEUU estará solo con su política (hacia Ankara)", señaló.

Oktay cree que esta crisis fue creada por EEUU para obligar a Turquía a apoyar las sanciones de Washington contra Teherán.

"EEUU contaba con que Erdogan no podría resistir esta crisis y apoyaría incondicionalmente a (presidente de EEUU Donald) Trump, es un intento de EEUU de sacar provecho de la crisis y persuadir a Turquía para que se aleje de Irán", afirmó.

Sin embargo, dijo, la cooperación entre Rusia, Turquía e Irán sobre Siria continúa, y la próxima cumbre trilateral, programada para inicios de septiembre en Teherán, es muy importante.

"Si (el presidente de Rusia Vladímir) Putin y (el presidente de Turquía Recep Tayyip) Erdogan logran convencer (al líder iraní) Hasán Rohaní de la necesidad de reformas en Irán, entonces las demandas de Trump se suavizarán y las relaciones en el eje Turquía-EEUU-Rusia se calmarán, al menos un poco", recalcó.