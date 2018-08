Kremlin: nuevas sanciones antirrusas de EEUU no prometen nada bueno

MOSCÚ (Sputnik) — El Kremlin no reacciona a la publicación en EEUU del proyecto de ley sobre sanciones, pero sigue atentamente la situación sosteniendo que las medidas restrictivas no prometen nada bueno para las relaciones bilaterales, declaró el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov.

"No reaccionamos a los proyectos de leyes, pero seguimos muy atentamente la situación, nuestra posición es bien conocida y no cambia con respecto a esas medidas restrictivas, las que no prometen nada bueno para las relaciones bilaterales", dijo preguntado sobre la reacción de Rusia al proyecto de ley estadounidense sobre nuevas sanciones.

EEUU anunció la semana pasada un nuevo paquete de sanciones unilaterales contra Rusia con el argumento de que supuestamente usó arma química en la ciudad británica deen marzo pasado.

La primera ronda de sanciones, según el canal NBC, prevé la prohibición de exportar a Rusia productos de doble uso como dispositivos y componentes electrónicos; la segunda, que se activaría tres meses después, incluiría la degradación de las relaciones diplomáticas, la suspensión de los vuelos de la compañía aérea rusa Aeroflot a EEUU y el cese de casi todas las exportaciones e importaciones.

Al Congreso de EEUU también fue enviado un proyecto de ley que estipula entre otras cosas prohibir las operaciones de los mayores bancos estatales de Rusia en el territorio estadounidense y endurecer las sanciones contra el sector ruso de hidrocarburos, pero el futuro de esta iniciativa todavía es incierto.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declaró que las sanciones que planea imponer EEUU basándose en las acusaciones infundadas "representan una amenaza para la integridad de la Convención sobre las Armas Químicas y dañan el prestigio de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ)".

También señaló que son inadmisibles los intentos de cuestionar la observancia por Rusia de sus compromisos internacionales asumidos en esta esfera.