Moscú aprecia la negativa de Turquía a las sanciones contra Rusia

"Apreciamos la negativa de nuestros socios a sumarse a las sanciones contra Rusia", dijo Lavrov en una rueda de prensa conjunta con su par turco, Mevlut Cavusoglu.

El 13 de agosto, Cavusoglu, declaró que su país aboga por seguir fortaleciendo los contactos con Rusia.

Las sanciones que EEUU impone contra Turquía y otros países minan las bases del comercio internacional, declaró el ministro ruso.

"De las sanciones he dicho ya que son ilegales y socavan las bases del comercio global así como los principios aprobados por las decisiones de la Organización de Naciones Unidas de acuerdo con las cuales las medidas unilaterales de coerción económica son ilegales", dijo.

El ministro subrayó que Moscú considera que la política de reforzar las sanciones "proviene en gran medida de las aspiraciones de EEUU de dominar en todo y dondequiera, de dictar su política, de orquestar los asuntos mundiales sin acordarlo con nadie con el fin de obtener privilegios en los mercados mundiales, lograr beneficios unilaterales para sus empresas".

Lavrov estimó que al imponer sanciones EEUU "también castiga a sus propios aliados".

"Esta política no puede servir de base para un diálogo normal, y me parece que no puede continuar por mucho tiempo", aseguró.

Asimismo Lavrov declaró que Rusia y Turquía aspiran a aumentar la asociación estratégica en política exterior.

"Hemos confirmado la orientación de nuestros países a incrementar la asociación estratégica en la política exterior", afirmó.

Lavrov indicó que analizaría los aspectos concretos de la cooperación bilateral con su colega turco.

El canciller ruso señaló que Rusia y Turquía dialogan en particular sobre la realización completa de los acuerdos sobre las zonas de distensión en Siria.

"En lo refrente a Siria estamos debatiendo a través de diversos canales cómo superar la resistencia de los restantes grupos terroristas, hacer que la oposición moderada, que rechaza los métodos terroristas, regrese a la vida en paz, también estamos examinando la realización plena de los acuerdos sobre la zonas de distensión incluidas las de Idlib", dijo.