Vicecanciller ruso: EEUU viola el tratado INF al desplegar lanzadores MK-41 en Europa

"Respecto al Tratado INF, es evidente que EEUU y algunos aliados en Europa violan deliberadamente el acuerdo, en particular al emplazar en su territorio las lanzaderas universales Mk-41 capaces de lanzar misiles de crucero de emplazamiento terrestre", señaló.

Según el vicecanciller, "el principal problema del Tratado INF es la falta de deseos de EEUU de dar una solución satisfactoria al problema del reequipamiento de parte de los sistemas estratégicos estadounidenses, llevado a cabo de tal modo que EEUU conserva un potencial estratégico de respuesta considerable".

"Eso significa que en estos sistemas se pueden emplazar de vuelta ojivas nucleares, y este enfoque, desde nuestro punto de vista, no se inscribe en las demandas del acuerdo", subrayó el alto diplomático ruso.

Riabkov destacó, por otro lado, que los nuevos misiles rusos "son un tema aparte".

"Hablamos de nuevos tipos de armas estratégicas no abarcadas por el Tratado; ahora no quiero explicar detalladamente cómo esta situación se aplica a Sarmat, Avangard, Burevestnik, Poseidón… no quiero debatir públicamente cuántos nuevos tipos de armas estratégicas pueden ser creados, sumados a los arsenales, y cómo todo esto está vinculado al Tratado, es un tema que se debe tratar en formatos especializados y estamos listos para ello", afirmó.

Además, el vicecanciller ruso declaró que Moscú lamenta que EEUU suspenda la cooperación en el marco del Tratado de Cielos Abiertos.

"A pesar de ocuparnos de este asunto en el marco de la comisión consultiva sobre Cielos Abiertos, leemos en la nueva ley de que se suspende la financiación de las actividades para su cumplimiento (…), es lamentable", dijo Riabkov a Sputnik.

Advirtió que la medida "lleva a la futura intoxicación de las relaciones internacionales por los métodos unilaterales".

"Consideramos que no es un método de trabajo para solucionar los problemas creados en mayor parte por las acciones irresponsables de EEUU", indicó Riabkov.

Asimismo, acusó a Washington y a sus socios de intentar dificultar la situación con el Tratado de Cielos Abiertos ignorando las ideas para superar las discrepancias que propone Rusia.

Rusia está preocupada por los gastos récord de Estados Unidos con fines militares, aseguró Riabkov.

"Son casi 720.000 millones de dólares, unos gastos sin precedentes para fines militares (…) Es alarmarte", dijo Riabkov a Sputnik.

El diplomático remarcó que Moscú analizará exhaustivamente el documento antes de tomar decisiones.

El nuevo presupuesto militar de Estados Unidos que comenzará a ejecutarse el 1 de octubre, destina 6.300 millones de dólares para incrementar la presencia de sus tropas cerca de las fronteras rusas.

El Gobierno de Washington también prevé destinar 22.000 millones de dólares para su programa de misiles nucleares.