¿Quién promueve una intervención militar en Venezuela?

'Es tiempo para un golpe de Estado en Venezuela', es el título de un artículo publicado el 5 de junio de 2018 en la revista estadounidense especializada en política internacional y temas globales, Foreign Policy. En el texto, José Cárdenas, quien fue administrador adjunto en funciones de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) para América Latina durante la Administración de George W. Bush, sostiene que bajo las circunstancias actuales, una acción insurreccional por parte del ejército es la "única vía lógica de cambio" y descarta el "diálogo o la diplomacia" para resolver la crisis política en Venezuela.

Lo curioso de esta situación es que, según el Código Federal de EEUU , cualquier persona que "imprima, publique, edite, emita, haga circular, distribuya o muestre públicamente" cualquier material que "defienda, aconseje o promueva la necesidad o conveniencia de derrocar o destituir cualquier Gobierno de EEUU por la fuerza o la violencia" sería castigado con una condena de hasta 20 años de prisión (título 18, § 2384-2385). En otras palabras, de publicarse un llamado similar al de José Cárdenas, pero contra el Gobierno estadounidense, todas las personas involucradas con su publicación —desde el autor, hasta el redactor de la web- serían procesados por la justicia estadounidense.

Pero al tratarse de Venezuela, evidentemente, todo es válido.

Este caso podría ser; sin embargo, el llamado más 'inofensivo' entre todas las voces que se expresan a favor de un cambio de poder a la fuerza en Venezuela. Declaraciones semejantes provienen de personas que, a diferencia de José Cárdenas, sí tienen los medios y el poder para impulsar semejante intervención militar.

Es el caso del presidente de EEUU,, quien el pasado junio se habría planteado intervenir militarmente Venezuela. "¿Por qué EEUU no puede simplemente invadir ese país tan problemático?", citaron sus palabras fuentes cercanas al mandatario.

Pero incluso antes que el presidente estadounidense, a favor de la intervención se había pronunciado su delegado extraoficial para asuntos de Cuba y Venezuela, el senador republicano Marco Rubio.

"El mundo apoyaría a las Fuerzas Armadas en Venezuela si decidieran proteger a su pueblo y restaurar la democracia sacando al dictador", escribió Rubio en su cuenta Twitter, evidentemente refiriéndose al presidente Maduro.

Según el influyente senador, "los soldados comen de los cubos de basura y sus familias pasan hambre en Venezuela, mientras Maduro y sus amigos viven como reyes y bloquean la ayuda humanitaria". Dejando aparte qué tan cierto sea esto o no, a Marco Rubio, evidentemente, se le olvidó explicarle a sus seguidores de Twitter que son precisamente las sanciones estadounidenses las que en gran medida obstaculizan la llegada de alimentos y medicamentos al país latinoamericano.

Pero los llamados a una intervención militar no se limitan solo a EEUU. El expresidente de la vecina Colombia y ahora senador, Álvaro Uribe Vélez, también dejó su comentario en la red social.

Soldados de Venezuela en mora de remover a Maduro y su régimen, y que haya elecciones transparentes.



Un nuevo Gbno democrático para que frene la profundización de la crisis humanitaria y evite el terrorismo y el riesgo de más violencia — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 5 августа 2018 г.

​Más que eso, en un vídeo publicado recientemente, se le ve al exmandatario colombiano ofreciendo en su casa una charla privada a un grupo de empresarios estadounidenses, en la que marca la diferencia entre lo que afirma al público y lo que dice en privado.

"Lo he dicho en público. He dicho que los soldados de Venezuela necesitan remover a ese Gobierno. No para establecer un Gobierno militar, sino para llevar una rápida transición con elecciones democráticas y transparentes. (…) Cuando digo que EEUU debe ayudar a promover esa decisión, es en privado, para nosotros", aclaró el senador colombiano.

No obstante,, que en su tiempo fue uno de los principales alfiles de Álvaro Uribe y hoy día es asesor del presidente Iván Duque, sostuvo en Miami que en el Gobierno del actual mandatario colombiano "nunca respaldaremos esa opción [la intervención militar], porque el problema no es militar". Sus palabras, citadas por El Nuevo Herald, lamentablemente no especifican si Gaviria hablaba en público o en privado.

Pero incluso algunos políticos venezolanos parecen ver una intervención militar como una opción factible para destituir al actual Gobierno del país.

Es el caso de Antonio Ledezma, un líder de la oposición en el exilio que eludió el arresto domiciliario al salir de Venezuela en noviembre de 2017 y que ahora se encuentra viajando por el mundo promoviendo la idea de una intervención militar con fines "humanitarios".

"Invoco, en nombre del martirizado pueblo de Venezuela, el principio de la intervención humanitaria previsto en convenciones y resoluciones internacionales", dijo Ledezma el pasado abril mientras se encontraba en Brasilia, la capital de Brasil, donde se reunió con funcionarios del Gobierno de Michel Temer y pidió apoyo para los "demócratas venezolanos".

Con ese mismo pretexto 'humanitario' fue que la OTAN defendió el uso de la fuerza para intervenir a Yugoslavia en 1999, aunque posteriormente fuese condenada por varios Estados como contraria a la Carta de las Naciones Unidas.

Una verdadera polémica desató el economista y exministro venezolano Ricardo Hausmann, cuando argumentó que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, debería destituir a Maduro y allanar el camino para la acción militar extranjera destinada a removerlo del poder. Incluso tituló el texto con su propuesta: 'El día D para Venezuela', haciendo alusión al desembarco de las tropas anglosajonas en Europa, a solo meses de la caída de la Alemania nazi.

"Esta fuerza liberaría a Venezuela de la misma forma en que canadienses, australianos, británicos y estadounidenses liberaron a Europa en 1944-1945", propone Hausmann.

Al lanzar tal afirmación, aparentemente, para el exministro Hausmann no parece ser relevante que 8 de cada 10 soldados nazis que murieron en la Segunda Guerra Mundial fallecieron a manos de las tropas soviéticas; que la batalla que rompió la maquinaria bélica de Hitler fue la batalla de Stalingrado; que cuando los canadienses, australianos, británicos y estadounidenses desembarcaron en Europa, los soviéticos ya se encontraban a medio camino hacia Berlín y que justamente el asedio de la capital alemana por los soviéticos fue lo que forzó a Hitler a quitarse la vida. Pero para Ricardo Hausmann, fueron los anglosajones los que liberaron Europa.

En su artículo, el exministro y actual ciudadano colombiano asegura que la intervención militar extranjera contra Venezuela no "requeriría la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (que Rusia y China podrían vetar)", puesto que, según él, "la fuerza militar sería invitada por un Gobierno legítimo", refiriéndose al Gobierno que instalaría la Asamblea Nacional en desacato, algo que, de hecho, violaría la Constitución venezolana.