Embajador ruso en Reino Unido denuncia eliminación de pruebas del caso Skripal

"Se eliminan casi todas las pruebas, si hay que verificar algo, no existirá esa posibilidad, eso no puede no preocuparnos", dijo el diplomático.

© AP Photo / Dylan Martinez Yulia Skripal quiere regresar a Rusia cuando su padre se recupere

A inicios de marzo pasado, Serguéi Skripal, exoficial de inteligencia militar rusa, reclutado en los años 90 por el servicio secreto británico MI6 y naturalizado en el Reino Unido, y su hija Yulia, fueron atacados con un agente de acción neuroparalizante en Salisbury.

"Nuestros investigadores están dispuestos" a viajar a Londres, aseguró el embajador en un programa del canal Russia 24, agregando que Moscú está interesada en saber la verdad.

Más: Moscú acusa a Londres de cubrir con velo de secretismo incidentes de Salisbury y Amesbury

El diplomático se quejó de la expulsión de diplomáticos rusos de Reino Unido, ocurrida a causa del escándalo con los Skripal, dificulta la labor de la embajada y del consulado.

"Por supuesto que repercutió muy mal, fueron 23 personas, en la embajada quedan muy pocos empleados, nosotros, desgraciadamente, no podemos cumplir todas las funciones del consulado, nos falta personal", subrayó Yakovenko.

© REUTERS / Toby Melville May confía en que EEUU apoye su política contra Rusia en el caso Skripal

Desde el primer momento, el Gobierno británico acusó a Rusia de estar detrás del ataque, aunque Scotland Yard todavía continúa la investigación.

Moscú rechaza rotundamente las acusaciones, que califica de infundadas.

Según la Cancillería rusa, se enviaron decenas de notas al ente homólogo británico con solicitudes de acceso a la investigación y propuestas de colaborar en las pesquisas, sin embargo, todas fueron ignoradas.