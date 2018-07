El tercer actor clave en un acercamiento entre EEUU e Irán

"En este momento, a Irán no le interesa tratar de ser testarudo", sostuvo el analista de política exterior Ramtin Mahdavi en una entrevista con Sputnik.

Previamente —durante una conferencia con el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte— el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que "seguramente se reuniría" con el presidente iraní "en cualquier momento que lo desee, sin condiciones previas".

Según trascendidos, a fines de mayo, representantes iraníes e israelíes mantuvieron reuniones secretas en Amán, Jordania. Un mediador jordano envió notas de ida y vuelta entre funcionarios israelíes y el embajador de Irán en Jordania, Mostafa Moslehzadeh, informó Elaph. "Tanto Irán como Israel negaron que la reunión haya tenido lugar, lo que significa que probablemente haya sucedido", dedujo Mahdavi.

El éxito de una reunión entre Washington y Teherán, y cualquier acuerdo posterior, depende de la óptica. "En la superficie, Irán necesita perder y Estados Unidos necesita ganar. Pero, a puertas cerradas, Irán, Estados Unidos e Israel ganarán", explicó Mahdavi.

El experto explicó que mientras Israel y Arabia Saudí son dos naciones amigas de Washington, que mantienen una enemistad con Irán, EEUU tiene un especial interés en llevar a Irán a su círculo de amigos.

Sin un acuerdo, Mahdavi barajó que es probable que entre EEUU, Israel e Irán estalle una guerra, ya que los funcionarios de las tres naciones han amenazado más de una vez.

Sin embargo, un acuerdo todavía parece estar muy lejos. Los iraníes no respondieron con entusiasmo a la sugerencia que Trump realizó el 30 de julio.

El subjefe del gabinete de la presidencia iraní, Hamid Abutalebi, sostuvo que Washington primero debe retomar su participación en el pacto nuclear multilateral con Irán.

"Soy escéptico sobre la capacidad de Trump para pivotar hacia la diplomacia con Irán, pero eso no quiere decir que no se pueda lograr un mejor acuerdo. La conclusión es que un trato mejor y más grande invariablemente implicará concesiones estadounidenses e iraníes. Si Trump no está dispuesto a reconocer esto, debe dejar de fingir que su imprudente retórica y amenazas de Twitter apuntan a allanar el camino para la diplomacia", opinó Trita Parsi, presidente del Consejo Nacional Iraní Estadounidense, en un artículo de NBC News.