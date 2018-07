El proyecto de la 'OTAN árabe', "muy complicado y quizás imposible"

Las autoridades de EEUU también prevén ampliar la colaboración en los ámbitos de defensa antimisiles, capacitación militar y lucha antiterrorista.

La alianza deberá convertirse en un bastión contra la "agresión iraní", según advirtió el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional del país.

Zaccara calificó la decisión estadounidense de crear una alianza en Oriente Medio de un proyecto puramente militar.

"Es simplemente una alianza estratégica militar que Washington pretende formar alrededor de Irán con el fin de oponerse contra la influencia iraní fuera del país", explicó.

Por muy ambiciosa que sea la idea, el experto puso en duda la posibilidad de cumplirlo. Los posibles participantes no se mostraron muy entusiasmados debido a las tensiones internas en la región. "Hay que tener en cuenta que si [el emir de Catar] Tamim asiste al encuentro, [el príncipe heredero de Arabia Saudí] Mohamed bin Salmán posiblemente se negará a participar", según indicó el analista.

"Es muy difícil reunir a seis líderes del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG) en un encuentro parecido", agregó.

De todas maneras, es en agosto cuando EEUU prevé organizar reuniones preliminares para comentar la posibilidad de celebrar el propio encuentro y determinar las cuestiones pendientes.

Otro problema reside en la voluntad de incluir a Jordania y Egipto —que compiten con los miembros del CCEAG— en la alianza. "Esto sería muy complicado y quizás imposible", aseveró Zaccara.

Las relaciones entre Washington y Teherán se están volviendo más tensas, no obstante, el experto constató que la intención estadounidense de crear alianzas militares no es una iniciativa nueva y por eso es poco probable que tenga una influencia considerable en las relaciones entre ambos países.

"No me parece sorprendente el hecho de que esta iniciativa venga de Estados Unidos. Por otra parte, los iraníes ya están acostumbrados a una política parecida por parte de EEUU, por lo tanto no creo que esto llegue a agravar la situación", concluyó.