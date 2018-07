"Trump, al igual que Kennedy, ha desafiado las élites políticas de su país"

Durante el último cuarto de siglo, EEUU ha apostado por el capital financiero, imponiendo a gran parte del mundo su estrategia de desarrollo. Como consecuencia, al día de hoy, la deuda pública mundial ronda los 240 billones de dólares, lo que supone el 300% del PIB global. En otras palabras, el mundo entero tendría que trabajar tres años solo para poder pagar su endeudamiento.

"¿Y quién llevó al planeta hacia este estado? EEUU. La crisis ha sido predeterminada por la apuesta que hizo EEUU por las finanzas y la especulación. ¿Por qué Trump es popular? Él entendió el peligro y dijo: 'Yo quiero que en el país renazca la industria. Que los trabajadores tengan donde trabajar'", escribió al respecto el líder del Partido Liberal-Demócrata de Rusia, Vladímir Zhirinovski.

© Sputnik / Iliya Pitalev Vladímir Zhirinovski y su largo camino hacia la Presidencia de Rusia 12

Según el polémico político ruso, Trump va por el mismo camino que una vez tomó Kennedy. Cuando este último entendió que el entonces sector militar del país llevaría a EEUU a una confrontación directa con la URSS, tomó la decisión de sacarlos del poder, lo que, según Zhirinovski, le costó la vida.

"Trump, al igual que Kennedy, ha desafiado a las élites políticas de su país". No obstante, el político estima que al actual mandatario no le espera el mismo destino que a su predecesor. "A él no lo matarán, porque detrás de Donald Trump está el pueblo" estadounidense, añadió.

"A los estadounidenses les gusta la estrategia de hacer revivir su economía y la perspectiva de conseguir empleos estables. Por lo tanto, el apoyo a Trump es mucho más fuerte", concluyó Vladímir Zhirinovski.