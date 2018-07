"EEUU demora la paz con Corea del Norte para no perder control militar"

El traslado se concreta el día del 65 aniversario del armisticio firmado entre las dos Coreas y Estados Unidos tras la guerra comenzada en 1950, que se extendió hasta 1953. "El 27 de julio celebramos el Día de la Victoria frente al imperio estadounidense que durante tres años bombardeó nuestro país. Fue su primera derrota oficial en el extranjero. Estamos buscando la fórmula para firmar la paz definitiva pero este día siempre será recordado por eso", dijo a Sputnik Alejandro Cao de Benós, delegado especial de Corea del Norte para las relaciones con países extranjeros.

El Gobierno de Kim Jong-un espera que se acelere la firma de la paz definitiva, tras las cumbre del 27 de abril, con Moon Jae-in, presidente de Corea del Sur y la del 11 de junio con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. En ambas instancias se firmaron compromisos para mejorar los vínculos y alcanzar la paz.

"No podemos avanzar hacia relación con Estados Unidos si primero no existe una paz. Estamos en guerra y es absurdo hablar de abrir embajadas o realizar intercambios comerciales o deportivos. Norcorea está dispuesto a hacerlo, pero hasta ahora la Administración Trump está reticente a firmar la paz definitiva", sostuvo Cao de Benós.

De acuerdo al sitio web especializado en Corea del Norte, 38 North, el país comenzó con el desmantelamiento de la estación de lanzamiento de satélites Sohae. De esta forma estaría dando cumplimiento a otro punto fundamental del acuerdo con Estados Unidos.

"No hay motivos objetivos para demorar la paz definitiva, más después del acuerdo de Singapur. Creo que Estados Unidos no lo hace porque teme perder el control militar de parte la parte del nordeste asiático. Una vez que no haya conflicto será difícil justificar su allí", concluyó.