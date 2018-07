Diplomáticos rusos visitarán a Bútina el 26 de julio

"La próxima visita de María Bútina está programada para el 26 de julio, planeamos discutir con la administración de la prisión la posibilidad de entregar a María correspondencia postal, deberá ser abierta una cuenta especial a su nombre para que podría usar esos recursos para llamar a los familiares y a la embajada", dijo en un comunicado.

© REUTERS / Press Service of Civic Chamber of the Russian Federation/Handout