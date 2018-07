Rusia alerta que la ley que establece el Estado de Israel como judío impide la paz

El 19 de julio la Knéset aprobó la controvertida ley del Estado-nación que define oficialmente a Israel como la patria nacional del pueblo judío y afirma que la realización del derecho a la autodeterminación nacional en Israel es exclusiva del pueblo judío.

"Los pasos unilaterales, no acordados con los bandos del conflicto (…), no solo no apoyan el proceso de paz, sino aumentan la tensión en el terreno y dificultan considerablemente los esfuerzos emprendidos para lanzar en breve un proceso pacífico profundo entre los palestinos y los israelíes", indicó en el portal del Ministerio ruso Artiom Kozhin.

El secretario general del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat, criticó duramente la Ley del Estado-Nación Judío aprobada por el Parlamento israelí, catalogándola de "peligrosa y racista por excelencia".

La normativa jurídica, aprobada por 62 votos a favor y 55 en contra, que los diputados árabes tildaron de "ley de apartheid", establece además que una Jerusalén unida —incluida la zona este ocupada por los israelíes— es la capital de Israel y el hebreo es el idioma oficial del país.