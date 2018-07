Haley: "EEUU no confiará ni en Rusia ni en Putin. Nunca serán sus amigos"

EEUU no confía ni en Rusia ni en el presidente Vladímir Putin. Esta es la razón por la que Washington y Moscú nunca serán amigos, declaró la embajadora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley, en una entrevista para la cadena estadounidense CNB News.

"Nosotros no confiamos en Rusia, no confiamos en Putin, nunca lo haremos. Ellos nunca serán nuestros amigos. Es un hecho", aseveró Haley, en declaraciones recogidas por el medio estadounidense.

© Sputnik / Sergey Guneev "Trump tiene un interés especial hacia Putin"

A su vez, el senador ruso Alexéi Pushkov criticó las palabras de Haley a través de su cuenta de Twitter.

"Haley no habla de las cosas de las que hay que hablar: ¿qué amistad? EEUU tiene entre sus amigos, mejor dicho, entre sus vasallos, a los países que en vez de sus propios intereses nacionales persiguen los del país norteamericano. Se trata de una normalización de las relaciones entre las dos principales potencias nucleares —Rusia y EEUU cuentan con el 92% del potencial nuclear mundial— y es una normalización necesaria", comentó Pushkov en su cuenta de Twitter.

Más: Trump: Rusia no es adversario de EEUU

No obstante, durante su conversación con CNB News, la diplomática estadounidense reconoció la necesidad de entablar un diálogo con Rusia. Según Haley, es preciso que el presidente Donald Trump mantenga reuniones parecidas a las que sostuvo con Putin y con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

"Usted no podrá escuchar a la otra parte sin celebrar reuniones así", recalcó la embajadora.

Donald Trump fue duramente criticado en EEUU por el hecho de que la mayor parte de su reunión con el presidente ruso, que se celebró en Helsinki el 16 de julio, había sido a puerta cerrada.

"Lo hizo [negoció a puerta cerrada] con Kim. Lo hizo con otros líderes. Lo hizo con el presidente Xi [Jinping] y este es su estilo. Él considera que puede obtener más [concesiones] de ellos si negocia cara a cara", señaló Haley.

© AFP 2018 / Saul Loeb "De no ser por mí, ya estaríamos en guerra": cómo Trump trata de vender su cumbre con Kim

Además, la diplomática agregó que Trump celebrará nuevas reuniones en las que no solo participarán los respectivos líderes, sino también sus equipos de trabajo.

Otros políticos también reprocharon a Trump que no tuviera en cuenta las opiniones de los miembros de su gabinete, aunque Haley opina todo lo contrario.

"Puedo decirles que esta mañana tuve una reunión con el presidente que duró una hora. Él trata con respeto, escucha y nosotros conversamos sin importar si le gustaba o no lo que le había dicho. Y esta es una característica que toda persona quiere ver en su presidente, su deseo de escuchar las malas noticias", aseguró Haley.

También: La histórica cumbre de Helsinki "fue un triunfo de Putin"

Además, en la entrevista la diplomática abordó otros temas relacionados con la política exterior del país norteamericano. En particular, Haley aclaró la posición de la Casa Blanca respecto a Irán que, según ella, está asustando a los aliados de EEUU.

"[Teherán] está asustando a los europeos y a todos los que están involucrado en el acuerdo nuclear, porque no saben qué hacer", enfatizó la embajadora estadounidense ante la ONU.

Recientemente, Donald Trump publicó un polémico tuit en el que advirtió al presidente iraní, Hasán Rohaní, de que "si vuelve a amenazar a EEUU, [Irán] sufrirá unas consecuencias que pocos han sufrido en la historia". Según Haley, la conducta del mandatario estadounidense fue correcta.

"El presidente [de EEUU] les hizo saber que no vale la pena lanzar amenazas contra Washington porque nos tomamos en serio cada amenaza y no les gustaría que llegáramos a actuar para hacer frente a estas amenazas", señaló.

Más: Irán advierte a EEUU: un conflicto armado con el país sería "la madre de todas las guerras"

Al mismo tiempo, la embajadora de EEUU ante la ONU abordó la cuestión de la desnuclearización de Corea del Norte. La diplomática confirmó que Washington está lista para conseguir la completa desnuclearización de la península.

"Nosotros no planeamos suavizar las sanciones. No aplaudiremos hasta que no vemos acciones que confirmen sus palabras de que están preparados para desnuclearizarse", enfatizó.

Los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte celebraron el 12 de junio en Singapur una histórica cumbre. La reunión desembocó en la firma de un documento conjunto en el que ambas partes confirmaron su voluntad de establecer nuevas relaciones bilaterales.

También: Corea del Norte "no quiere renunciar a su póliza de seguro" en beneficio de EEUU