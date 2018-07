¿Qué buscan las fuerzas políticas que humillan a Trump por su encuentro con Putin?

Los políticos y medios de comunicación en EEUU no han dejado de humillar al presidente estadounidense Donald Trump por su reciente encuentro con su homólogo ruso, Vladímir Putin. El columnista ruso Antón Krilov analiza cuáles eran las alternativas reales a un encuentro cara a cara.

En su texto para el periódico digital Vzglyad, Krilov señala que, después del encuentro de Helsinki, las olvidadas acusaciones de que Trump es un agente de Rusia al que Putin puso personalmente a la cabeza de EEUU, han vuelto a llenar el espacio informativo occidental. Las palabras "traición" y "humillación" están entre las más comunes.

'Trump mostró al mundo de que él es el lacayo de Putin', se titula un artículo de opinión publicado en The New York Times. "Una de las actuaciones más vergonzosas que se recuerden de un presidente estadounidense", comunicó el senador John McCain en su cuenta de Twitter. Ni siquiera el actor y exgobernador del estado de California, Arnold Schwarzenegger, pudo contenerse y comparó al presidente con "un pequeño macarrón hervido".

"Al mismo tiempo, todos aquellos que critican fuertemente a Trump, por alguna razón no ofrecen alternativas, ¿qué habrían hecho en su lugar? (…) y eso es muy característico, porque cualquier otra opción además de un diálogo respetuoso, tarde o temprano conllevaría a un enfrentamiento militar directo entre Rusia y EEUU", considera el autor del artículo.

Como ejemplo de una primera alternativa, Antón Krilov anota que, contrario a lo que se le reprocha, Donald Trump llegó al encuentro con Vladímir Putin desde una posición de fuerza. El presidente estadounidense arribó a Helsinki justo después de la cumbre de la OTAN, en la cual obtuvo la promesa de sus aliados de incrementar los gastos militares. Incluso sin eso, el potencial bélico y económico de la OTAN y Rusia son incomparables.

Pero existe un detalle, según el autor del artículo: las armas nucleares. Estas actúan como 'el gran igualador' que suma a cero el potencial de las armas convencionales.

La segunda alternativa es el incremento de las sanciones. Pero estas no han demostrado ser un instrumento de presión eficiente. Como ejemplo, Krilov recuerda a Cuba, Irán y Corea del Norte, países que no solo han sabido sobrevivir a la presión externa, sino que las élites de esos países han usado las sanciones a su conveniencia para afianzar su poder. En Rusia las sanciones serían igual de ineficientes, "solo que Rusia no es ni Cuba ni Irán", recuerda.

El camino de la escalada de sanciones solo empujaría a Moscú a contraatacar, no solo con contrasanciones como lo ha hecho hasta ahora, sino intentando desestabilizar la situación en Corea, el golfo Pérsico, Oriente Medio o en cualquier otro lugar donde EEUU tenga intereses. Según Krilov, Rusia podría ser el único país capaz de crear serios problemas a EEUU por todo el globo, pero hasta ahora ha demostrado ser un jugador mucho más responsable.

"Este guion no conllevaría a un enfrentamiento bélico inmediato, pero la cantidad de guerras proxi por todo el mundo inevitablemente incrementaría. Y bastante serias, comparables más bien con Vietnam y no con Afganistán o Siria", estima Antón Krilov.

De esta manera, el diálogo abierto y directo es la única solución palpable, a diferencia de lo que las élites políticas estadounidenses le proponen. No es de sorprender, dice Krilov, que Trump valore mucho más negativamente a sus servicios especiales que a Rusia en general y a Putin en particular. Para el líder estadounidense, el mandatario ruso es "un competidor" con el cual se puede y se debe competir, pero hacerlo de manera honrada y sobre la base de las reglas establecidas y no al estilo 'mafioso' de los años 30 en EEUU o de Rusia en los años 90.

Y es que no está en juego solo la imagen de Trump o Putin, y no solo la existencia de Rusia o EEUU como países, sino toda la civilización humana, concluye el autor.