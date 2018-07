Trump acepta la conclusión de comunidad de inteligencia sobre supuesta injerencia rusa

"Acepto la conclusión de nuestra comunidad de inteligencia de que ocurrió una interferencia de Rusia en las elecciones de 2016; podrían ser otras personas también, hay muchas personas por allí", dijo a periodistas.

Por otra parte, el mandatario estadounidense dijo que cometió un error en la conferencia de prensa conjunta que realizó con su par ruso Vladímir Putin el 16 de julio tras su cumbre en Helsinki, y que desató una ola de críticas de varios sectores de EEUU.

"Me doy cuenta de que hay que hacer una aclaración… en una afirmación clave de mis declaraciones, usé la palabra 'sea' en lugar de 'no sea'; la oración debió haber sido: 'No veo ninguna razón por la cual no sea Rusia'" quien intervino en los comicios de 2016, señaló.

Trump fue criticado en su país por no haber respaldado frente a Putin la conclusión de la comunidad de inteligencia estadounidense de que Rusia interfirió en las elecciones.

Moscú ha negado reiteradamente las acusaciones de injerencia señalando que son infundadas.