Tusk revela lo que piensa Trump de Ucrania y de Rusia antes de que se reúna con Putin

"Varias han sido las reuniones que he mantenido con el presidente Trump en las que no ha ocultado que no le entusiasma tanto Ucrania como entender lo que hizo Rusia allí", fueron las palabras de Tusk en el canal de televisión.

El senador ruso Alexéi Pushkov comentó la declaración de Tusk. Según él, mucho depende de Moscú en el mundo, y "el papel de Kiev está limitado por la crisis ucraniana".

"Esto significa que Trump es realista", dijo. Añadió que Ucrania no da motivos para entusiasmarse.

A principio de julio, el presidente estadounidense aseguró a la prensa que, si él hubiese sido presidente en 2014, "no habría permitido la anexión de Crimea por Rusia", para luego acusar a Barak Obama de lo ocurrido.

Sin embargo, la prensa internacional asegura que durante la cumbre del G7 de junio en Canadá, Trump afirmó que la península pertenecía a Rusia "porque allí vive gente que habla ruso", según fuentes presentes en la cumbre.

En 2014 y tras un referéndum de autodeterminación en Crimea, la península pasaba a formar parte de la Federación de Rusia y se convertía en república. El acontecimiento marcó un antes y un después en las relaciones entre Rusia y Occidente que desencadenó toda una serie de sanciones que pesan sobre Moscú hasta hoy.

Moscú declaró en repetidas ocasiones que los crimeos votaron democráticamente y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU, por la reunificación con Rusia, que respeta y acepta esta decisión. En septiembre de 2016, Putin dio por zanjado el tema de la pertenencia territorial de Crimea.

