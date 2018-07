Kremlin: exigir a Rusia que entregue Crimea no lleva a ninguna parte

"Carece de lógica repetir como un mantra que si Rusia no entrega Crimea, no habrá algo, es una postura que no tiene perspectiva alguna, un camino que conduce a ninguna parte", dijo Peskov al canal RT.

Además, Peskov espera que en su próxima cumbre los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, creen premisas para la futura normalización de las relaciones entre los dos países.

"Esperamos que [tras la reunión] surjan al menos unas semillas de voluntad política para normalizar las relaciones", dijo en una entrevista con la cadena rusa RT en vísperas de la reunión de los dos mandatarios en Helsinki.

Peskov constató que de momento las relaciones entre Rusia y EEUU "están en estado deplorable".

"Y como bien se sabe, no fue Rusia la que inició esta destrucción masiva de nuestras relaciones", subrayó.

El funcionario ruso agregó que no habrá ningún "regateo" en la reunión de Putin y Trump.

"Más bien se tratará de comparar las posturas y explicarlas uno al otro, para confirmar o disipar los temores sobre varias cuestiones", señaló.

Peskov recalcó que no existe una agenda definitiva de la futura cumbre.

"No hay una agenda de la A a la Z, los propios jefes de Estado la determinarán sobre la marcha", dijo Peskov en una entrevista con RT.

Putin y Trump se reunirán el 16 de julio en Helsinki.

Según informó el Kremlin, debatirán las perspectivas de desarrollo de las relaciones bilaterales y problemas actuales de la agenda mundial.

Mientras, el propio Trump comunicó que prevé hablar con Putin de las situaciones en Siria y Ucrania, y de la presunta injerencia rusa en los procesos electorales de EEUU, una acusación que Moscú considera infundada.

Hasta la fecha, los presidentes mantuvieron dos encuentros cara a cara, el primero en julio de 2017, paralelamente a la cumbre del G20 en Hamburgo (Alemania), y el segundo, al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrado en la ciudad vietnamita de Da Nang en noviembre pasado.

Amenazas de EEUU contra Alemania y Rusia

El funcionario declaró que las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, en contra de Alemania por la construcción del gasoducto Nord Stream 2 suscitan preocupación.

© Sputnik / Evgenia Novozhenina 'Um, actually': un diario alemán desmonta las alegaciones de Trump sobre la mano de Moscú en Berlín

"Estamos preocupados por estas declaraciones", reconoció en una entrevista con RT.

El jefe del servicio de prensa del Kremlin recordó que Nord Stream 2 es un proyecto internacional.

"Es un proyecto que no es ruso, ni ruso-alemán, sino internacional y conjunto y que tiene varios accionistas que son grandes empresas", subrayó.

Recalcó que "amenazar a estos accionistas o a Rusia o Alemania con sanciones en el caso de la continuación del proyecto causa una grave preocupación".

Peskov reiteró que las declaraciones de Trump sobre el gasoducto son un ejemplo de competencia desleal.

Durante la cumbre de la OTAN, celebrada el 11 y el 12 de julio en Bruselas, el presidente de EEUU criticó a los aliados por sus insuficientes gastos militares.

Además, criticó a Alemania por su supuesta dependencia del gas natural ruso, al tacharla de "prisionera" de Rusia.

© Sputnik / Igor Zarembo Lavrov califica de pura ideología las declaraciones de EEUU sobre Nord Stream 2

Para Washington, según Trump, es inaceptable asumir un gasto militar muy superior al de los aliados europeos y protegerles en el marco de la OTAN cuando Berlín paga a Moscú miles de millones de dólares por el combustible y planea construir el gasoducto Nord Stream 2.

Maas dijo que Berlín no es "rehén" de Moscú ni tampoco de Washington.

Por su parte, el Kremlin declaró que los suministros de gas ruso a Alemania muestran que Berlín y Moscú tienen relaciones de dependencia mutua, que garantizan que su cooperación se va a desarrollar.

El proyecto Nord Stream 2 prevé la construcción de dos tuberías de gas con capacidad para 55.000 millones de metros cúbicos anuales desde la costa rusa hasta Alemania por el fondo del mar Báltico.

El proyecto fue elaborado para diversificar las rutas del suministro de gas a Europa y fomentar la seguridad energética.

Extradición de Snowden

El portavoz del Kremlin declaró que Rusia no tiene previsto entregar a Edward Snowden, exagente de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) a Estados Unidos.

"No, de esto ni hablar", comentó Peskov los rumores en la prensa estadounidense de que Moscú está dispuesta a extraditar a Snowden.

© REUTERS / Andrew Kelly Putin: Rusia bajo ninguna circunstancia entregará a Snowden a EEUU

En 2013 el analista Snowden destapó programas secretos de espionaje electrónico de la NSA.

Tras compartir documentos de la agencia con los periódicos The Washington Post y The Guardian, el analista huyó a Hong Kong y luego se refugió en Moscú.

Snowden enfrenta en EEUU hasta 30 años de prisión por sacar a la luz los programas ilícitos de la NSA.

En la sociedad estadounidense no cesan los debates sobre la vigilancia a los propios ciudadanos de este país en el marco del programa de la NSA.

En 2015, el portal de filtraciones WikiLeaks reveló que la NSA espió a 56 altos cargos alemanes, entre ellos a la canciller Angela Merkel.

Más información: Putin: "Snowden no es un traidor"

Según el sitio web, políticos y empresarios de Francia también fueron blanco del espionaje estadounidense.

La empresa de seguridad informática Kaspersky Lab detectó un virus con el que el Gobierno estadounidense espiaba a instituciones gubernamentales, militares, científicas y empresas de México, Ecuador y Brasil.