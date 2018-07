Johnson rechazó discutir con embajador ruso incidentes en Salisbury y Amesbury

"De verdad, no hay ninguna comunicación porque propuse una reunión al exministro de Exteriores Boris Johnson, y él la rechazó", dijo en un programa en el canal Rossiya 1.

El diplomático ruso agregó que le dieron a entender que "el ministro de Exteriores no estaba preparado".

El embajador ruso señaló que Londres sigue rechazando cualquier cooperación con Moscú.

"Todavía no tenemos ninguna cooperación con el Reino Unido, aún no hay ni un solo sospechoso, rehúsan colaborar con nosotros a nivel del Foreign Office, la policía no contesta a nuestras cartas", lamentó.

Además, Yakovenko recordó que el ministro británico del Interior, Sajid Javid, había declarado anteriormente que espera una llamada de Moscú al respecto, aunque tampoco contestó a la propuesta de mantener una reunión.

En la opinión de Yakovenko, el Reino Unido no responde a las iniciativas de Rusia porque "no tiene nada que decir".

A inicios de marzo pasado Serguéi Skripal, exoficial de la inteligencia militar rusa, reclutado en los años 90 por el servicio secreto británico MI6 y naturalizado en el Reino Unido, y su hija Yuliacon un agente de acción neuroparalizante en la ciudad británica de Salisbury.

Desde el primer momento, el Gobierno británico acusó a Rusia de estar detrás del ataque, aunque Scotland Yard todavía continúa la investigación.

Moscú rechaza tajantemente las acusaciones al calificarlas de infundadas.

Según la Cancillería rusa, se enviaron decenas de notas al ente homólogo británico con solicitudes de acceso a la investigación y propuestas de colaborar en las pesquisas, sin embargo, todas fueron ignoradas.

/ El 30 de junio, los británicos Dawn Sturgess y Charlie Rowley ingresaron al hospital tras perder el conocimiento en su domicilio en Amesbury por intoxicación con la misma sustancia que fue utilizada previamente en Salisbury.

El 8 de julio Scotland Yard comunicó que Sturgess falleció, por lo que los detectives británicos empezaron una investigación por asesinato.

Este 13 de julio la policía británica comunicó que encontró en la vivienda del sobreviviente Charlie Rowley —que ya no está crítico y recuperó el conocimiento— una botella con dicha sustancia neuroparalizante.