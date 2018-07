Rusia apoya la idea de debatir el impacto de sanciones sobre derechos humanos en Siria

"El que más sufre a causa de las restricciones occidentales unilaterales es el pueblo sirio, precisamente por eso apoyamos de lleno la iniciativa del relator especial Idriss Jazairy de instituir un grupo de trabajo para debatir las consecuencias que provocan estas medidas coercitivas para los derechos humanos, esperando que este paso pueda mejorar sustancialmente la situación humanitaria", declaró.

El diplomático recordó que las sanciones impuestas contra Siria por EEUU y la Unión Europea complicaron la situación económica y humanitaria siria, de por sí grave.

En particular, hicieron de hecho imposible la transferencia de dinero a Siria, obstaculizando el pago de los salarios a los trabajadores de las organizaciones humanitarias y de las adquisiciones, provocaron el aumento de los precios del combustible, la disminución de la producción agrícola y respectivamente la carestía de víveres.

También actuaron como el principal factor de destrucción del sistema de sanidad sirio, las empresas farmacéuticas que no quedaron destruidas por operaciones de combate se cerraron por falta de materias primas.

"Los países occidentales no ocultan que impusieron sanciones con el único objetivo de conseguir el cambio del Gobierno legítimo que no les gusta, la evaluación de tal proceder desde el punto de vista del derecho internacional permite hacer la conclusión desconsolante de que algunos Estados no reparan en recursos para conseguir sus objetivos políticos coyunturales", señaló Gatílov.

A su juicio, la abrogación de estas medidas provocaría cambios positivos en la situación económica de Siria, permitiría a millones de refugiados y desplazados regresar al país y acometer su reconstrucción.