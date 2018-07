"A la UE se le debería caer la cara de vergüenza" por la cuestión catalana

El revés para España tras la decisión de Alemania de no extraditar por rebelión al expresidente catalán, Carles Puigdemont, se produce pocas semanas antes de que deba celebrarse en Escocia la vista contra Clara Ponsatí, artífice del referéndum de Cataluña de 2017. Su abogado, Aamer Anwar, ha hablado con Sputnik sobre su situación.

Anwar, quien asume la defensa de la que fue consejera de Educación durante el Gobierno de Puigdemont hasta poco después del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, asegura que la política catalana es consciente de las dificultades a las que está haciendo frente para evitar ser extraditada a España y juzgada por rebelión. "Sabe que estamos yendo cuesta arriba", resume Anwar.

Ponsatí reside en Escocia desde marzo, cuando anunció que volvería a ocupar su plaza como catedrática de Economía en la Universidad de Saint Andrews.

El letrado británico hace énfasis en la singularidad de la situación a la que se enfrenta Ponsatí, sobre la que pesa una orden de extradición española desde que llegó al Reino Unido.

"Normalmente, en casos de extradición la balanza se decanta en favor de los países europeos, de los que se espera que tengan un sistema judicial imparcial y justo. Por eso este caso es único. Porque es la primera vez un país europeo no pasa la prueba", explica.

Anwar añade que "a la Unión Europea se le debería caer la cara de vergüenza", porque "se trata de una cuestión de justicia y de estado de derecho, de derechos humanos y del derecho a la autodeterminación", y no "de si alguien está a favor o no de la independencia". Subraya que "resulta simplemente increíble" que la Unión Europea no haya condenado la violencia contra quienes participaron en el referéndum.

Sobre el resto de los políticos catalanes que huyeron de España poco después del 1 de octubre, Aanwar lamenta que "el país los esté persiguiendo por toda Europa". España, añade, "ha sido acusada de abusar del sistema de órdenes europeas de detención y entrega".

"Y todo porque simplemente ejercieron su derecho a votar y por promover pacíficamente un referéndum. Esto se deberá examinar y analizar detenidamente cuando todos estos casos se hayan resuelto", concluye.