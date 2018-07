La Justicia alemana decide extraditar al expresidente catalán Carles Puigdemont

Alemania extraditará al político independentista por malversación de fondos, descartando los jueces el delito de rebelión.

© Sputnik / Sergey Guneev Merkel afirma no sentirse "incómoda" por la presencia de Puigdemont en Alemania

Según informa Nació Digital, la defensa de Puigdemont está estudiando en estos momentos la posibilidad de recurrir la decisión del juez, por lo que el exmandatario seguirá en libertad en Alemania mientras dure el proceso.

Puigdemont comentó la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein desde su cuenta de Twitter.

"Hemos derrotado la principal mentira sostenida por el Estado", escribió al agregar que "la Justicia alemana niega que el referéndum del 1 de octubre fuese rebelión: cada minuto que pasan nuestros compañeros en prisión es un minuto de vergüenza e injusticia, ¡lucharemos hasta el final y ganaremos!"

También uno de los abogados del expresidente, Gonzalo Boye, comentó la decisión en las redes sociales.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert El Gobierno catalán concederá a Puigdemont escolta oficial y otras prerrogativas

"En los países democráticos los hechos descritos por el juez [instructor de la causa contra varios dirigentes independentistas en el Tribunal Supremo, Pablo] Llarena no son constitutivos de delito alguno… no hay rebelión, no hay sedición y no hay desórdenes públicos", escribió Boye, quien en mensajes posteriores subrayó que la decisión de los jueces alemanes "es un primer paso de cara a impedir la entrega de Puigdemont y, sin duda, una demostración de lo acertado que fue trasladar el debate jurídico a Europa".

El presidente catalán, Quim Torra, consideró "una gran noticia" que la Justicia alemana no haya aceptado el delito de rebelión como causa de extradición, como demandaban las autoridades españolas.

La portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi, también valoró positivamente la noticia.

© AP Photo / Michael Sohn El Gobierno español evita pronunciarse sobre la extradición de Puigdemont

"La decisión del tribunal alemán es un nuevo revés a la Justicia española: queda demostrado una vez más que no hay rebelión ni sedición, por tanto, no hay justificación para el encarcelamiento del Gobierno catalán y los líderes de la sociedad civil", declaró a los periodistas al destacar que "el presidente Puigdemont sigue en libertad, habrá un recurso y seguiremos batallando por el caso de malversación, porque está claramente fundamentado que no la hubo: hay declaraciones del anterior Gobierno español que evidencian que no hubo malversación".

La Asamblea Nacional Catalana (ANC), una de las plataformas soberanistas más importantes de la sociedad civil catalana, calificó la decisión de "bofetada" para la Justicia española.

"Descartados [los delitos de] rebelión y sedición por la Justicia alemana: una nueva bofetada al juez Llarena, a quienes los miles de páginas para probar estos delitos no sirvieron de nada; ahora hay que exigir con fuerzas renovadas la libertad de los presos políticos catalanes y la retirada de las acusaciones", escribió la presidenta de la entidad, Elisenda Paluzie, en su Twitter.

"El presidente Puigdemont seguirá libre", escribió en su cuenta de Twitter el diputado de Junts per Catalunya (JxCat) —la coalición que encabeza Puigdemont— Josep Costa.

Según Costa, "descartados definitivamente la rebelión o cualquier otro delito con violencia", la Justicia fallará a favor del líder independentista.

"Seguiremos luchando para demostrar que no hubo malversación", añadió junto al 'hashtag' (etiqueta) 'No Surrender' (no nos rendiremos).

© Sputnik / Tierry Monass Puigdemont llama a los independentistas a la "máxima unidad"

Puigdemont fue detenido a finales de marzo tras cruzar la frontera alemana procedente de Helsinki (Finlandia) camino de Bruselas (Bélgica), donde, como varios miembros de su gabinete, fijó su residencia tras la declaración de independencia del Parlamento de Cataluña del 27 de octubre de 2017, con el fin de eludir la acción de la Justicia española, que lo acusa de delitos de rebelión y malversación de fondos relacionados con la organización delunilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.