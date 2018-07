Shoigú: la guerra híbrida de Occidente en Crimea ha fracasado

"Las acusaciones (de que Rusia libra una guerra híbrida) comenzaron a aparecer en medios de comunicación estadounidenses y británicos después del fracaso de un esquema similar en Crimea", dijo.

El ministro señaló que "nuestros colegas extranjeros" simplemente no tuvieron la oportunidad de poner en marcha estas medidas en Crimea.

"Al contrario, en Crimea se celebró un referéndum en el que los ciudadanos libremente y, por cierto, en presencia de cientos de representantes de los mismos medios estadounidenses decidieron separarse de Ucrania y reunificarse con Rusia", afirmó.

Shoigú explicó que el concepto de la guerra híbrida, conocido desde la antigüedad, se entiende como presión de un Estado sobre otro sin uso abierto de la fuerza militar, e implica también el control de los medios de comunicación, sanciones económicas, acciones en el ciberespacio, el apoyo de disturbios internos, el uso de unidades especiales para realizar ataques terroristas y actos de sabotaje, etc.

"Desde los años 1990, estas estrategias fueron ampliamente utilizadas por Estados Unidos en Yugoslavia, Libia, Chechenia y, el caso más reciente, en Siria; todos los indicios de una guerra híbrida se dieron claramente en Ucrania en vísperas del amotinamiento en febrero 2014", expresó el ministro.

Además, añadió, los países europeos también participaron en estos acontecimientos de forma pasiva.

Relaciones entre Rusia y Ucrania

Shoigú declaró que el enfrentamiento directo entre Ucrania y Rusia es imposible.

"Considero imposible que se produzca un enfrentamiento directo entre Ucrania y Rusia", aseveró.

Según el titular ruso, Rusia y Ucrania tienen "raíces comunes, durante muchos siglos hemos vencido duras pruebas y defendido hombro a hombro nuestra libertad e independencia durante la Segunda Guerra Mundial".

"Todos mis familiares por la línea materna vivían en Ucrania, me bautizaron en una pequeña iglesia del poblado minero Stajánovsk de la región de Lugansk, por lo que estoy convencido que en nuestra memoria histórica común jamás habrá espacio para la confrontación o enemistad mutua", concluyó.

Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en el este de su territorio, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.

Rusia ha declarado en reiteradas ocasiones que no es parte del conflicto ucraniano, no apoya a las milicias de Donbás y no envía tropas allí.