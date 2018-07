La OSCE: la cumbre Putin-Trump demostrará su disposición al diálogo

BERLÍN (Sputnik) — El presidente de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Gueorgui Tsereteli, declaró que la cumbre entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, demostrará su disposición al diálogo aunque no lleve a grandes avances.

"Si los líderes no hablan, teóricamente no se puede solucionar nada, pero si empiezan a dialogar, entonces probablemente discutirán temas serios aunque puede ser que en esta reunión no pase nada especial, pero ya lo veremos, quizás sea una demostración de que puede haber un diálogo", dijo Tsereteli a los medios.

© Sputnik / Alexey Filippov ¿Son tensas las relaciones entre EEUU y Rusia?

Putin y Trump se encontrarán en Helsinki el 16 julio para discutir las perspectivas del desarrollo de las relaciones bilaterales y los problemas de actualidad.

Hasta la fecha, los presidentes mantuvieron dos encuentros: el primero en julio de 2017, en paralelo a la cumbre del G20 en la ciudad alemana de Hamburgo, y el segundo en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrado en la ciudad vietnamita de Da Nang en noviembre pasado.

